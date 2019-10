Skrytá verze Viktorie: řízená cesta k výhře. Čím Vrba přechytračil Spartu | iSport.cz

Byť to třeba fanouškům tolik neštymovalo a chtěli se na stadionu více pobavit. Ovšem přesně takhle se v určitých specifických chvílích chová vyspělý tým. Není to tak dlouho, co přísně defenzivní způsob hry k Plzni nepatřil. Když vedla, klidně i o jeden gól, stále se hnala vpřed a po ztrátě míče se chovala poněkud hazardně, respektive nezajištěně. Proti Spartě však ukázala, že celá jedenáctka dovede pečlivě a zodpovědně pracovat. Bez výjimky.

Spoustu černé práce odvedl Tomáš Hořava, laxnější přístup k obranným povinnostem si odpustil Jan Kopic, skvěle se doplňovaly dvě šestky – Lukáš Kalvach a Roman Procházka. I proto si sparťanský trenér Václav Jílek po utkání vzdychl, že když se Plzeň zatáhla do hlubokého bloku, prostoru na hřišti výrazně ubylo, a byť se jeho tým snažil o náběhy za obranu, nepřinášelo to žádný efekt.

„Plzeň po vedoucí brance všechno podřídila výsledku. Přiznám se, že mi to jako divákovi trochu vadilo, ale jako trenér to naprosto chápu. Šlo o strašně důležitý zápas. Plzeň potřebovala ustřihnout Spartu od naděje na druhé místo, a to se jí povedlo. Z toho vycházela i taktika. Takže ano, tohle Pavel Vrba - a celá Plzeň - zvládli výborně. Bylo to skvěle odpracované utkání,“ říká Ivan Kopecký, expert deníku Sport.

Jestliže Sparta mohla za nepříznivého stavu 0:1 skórovat, pak jedině ze standardní situace. Pár jich v okolí vápna měla, nicméně výšková převaha plzeňské jednotky solidní centry z kopaček Guélora Kangy a Srdjana Plavšiče vždy odvrátila do bezpečí.

„Viktorka má nesmírně zkušenou defenzivní čtyřku. Právě ona dodala celému týmu klid. Byla bezchybná, důsledná,“ chválí Kopecký a vyzdvihuje především dva exsparťanské stopery Jakuba Brabce a Lukáše Hejdu. „Sice se uzdravil Roman Hubník, ale osobně vidím budoucnost ve stoperské dvojici, která naskočila proti Spartě. Oba jsou kvalitní, jsou ve věku, kdy jim nechybí zkušenosti, ale zároveň nejsou ani staří, vedle sebe zrají. Pokud spolu odehrají ještě víc zápasů a zvyknou si na sebe, bude z Brabce a Hejdy strašně silná stoperská dvojice.“

V neděli čeká Plzeň další náročný test na půdě ofenzivně laděné Mladé Boleslavi. Následuje bitva s Ostravou a superzápas proti Slavii. Před složitým trojbojem si Viktoria v praxi ověřila, že dovede účinně reagovat na vývoj utkání v případě, že drží v moci hubený náskok.

A to se může hodit.

