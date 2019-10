Kozák kritiku neřešil. Věřil jsem, že to zlomím, zářil po hattricku | iSport.cz

Bylo tohle utkání, na které jste čekal?

„Takhle o tom nepřemýšlím. Hlavní je, že jsme ho zvládli. Samozřejmě jsem rád, že mi to tam napadalo. Je třeba se od toho odrazit jako tým, po dvou prohrách na nás všechno leželo. Je super, že jsme Karvinou zvládli, snad na výhru navážeme.“

Cítil jste se v zápase oproti předchozím duelům jinak?

„To ne. Někdy tam balon spadne, jindy ne. Kluci mi je skvěle připravili, Hložan i Hašan. Jsem strašně rád, že jsem pomohl k vítězství. Teď je třeba jet dál.“

Dá se říct, že jste dostal pořádnou injekci sebevědomí?

„Každý gól pomůže sebedůvěře, ale někdy jsou období, kdy se nedaří. Já jsem byl vnitřně hodně nespokojený, ale pořád jsem věřil, že svou situaci zlomím. Góly dávat umím. Teď tam napadaly, snad to tak půjde dál.“

Na potvrzení druhé branky jste si musel chvíli počkat. Věřil jste, že se nejednalo o ofsajd?

„Měl jsem pocit, že nabíhám dobře, snažil jsem si to pohlídat. I proto jsem věřil, že ho rozhodčí uzná.“

Druhý gól padl po střele slabší nohou, navíc na zadní tyč. Může i tohle napomoci sebedůvěře?

„Takhle to neberu, gól je zkrátka gól. Hlavní je, že se zápas zvládl výsledkově. Já nikdy moc neřešil, která branka byla hezčí.“

Trenér Jílek vás v předchozích duelech hájil, podržel vás i v sestavě. Vážíte si toho?

„Důvěra je důležitá, každému hráči pomůže. Byl jsem rád, mohl jsem se soustředit jen na sebe, abych týmu pomohl. Vím, že jsem mohl dát gólů víc, ale to je minulost, je třeba koukat dopředu.“

Vaše produktivita byla velkým tématem. Vnímal jste to?

„Upřímně moc ne. Samozřejmě je mi jasné, že se o tom lidé bavili, ale já se v tom nechtěl šťourat. Snažil jsem se soustředit jenom na sebe.“

První poločas ale nebyl úplně ideální. Čím si to vysvětlujete?

„Po úvodním gólu jsme nehráli ideálně, byli jsme trochu pod dekou. Ale věděli jsme, že to musíme zvládnout, ve druhém poločase už bylo vidět, že si za tím jdeme. Od druhé branky to už bylo dobré, hlavně jsme vzadu udrželi nulu, to byl základ.“