Souček proměnil tlak Slavie: Ztráta Plzně? Motivace, abychom se cítili líp | iSport.cz

Jak se říkává, do třetice všeho dobrého, že?

„Je to tak, dvakrát mi to brankář skvěle vytáhl, už na konci prvního poločasu jsem se skoro radoval, Vlastovi Hrubému jsem říkal, že snad bude muž kola. Jsem rád, že mi to tam nakonec spadlo.“

Věřil jste, že ta šance přijde i potřetí?

„Jo, věřil jsem. Pořád jsem se tam cpali, sypalo se to tam z jedné strany na druhou, měli jsme fakt velký tlak. Věřil jsem, že ať já, nebo kdokoliv jiný, to prolomíme, protože ten tlak byl větší a větší.“



Cítili jste i sami na hřišti, že jste zejména ve druhém poločase hodně přitlačili? Vyšlo i střídání Lukáše Provoda.

„Jo, Lukáš nastoupil a povedlo se to. Ale vždycky je to o tom hráči, který to oživí, nebo dá gól, něco vymyslí. Už od patnácté minuty jsme diktovali tempo, pak byl tlak větší a větší, zavřeli jsme je a v takových chvílích ten gól už většinou padá.“

Takže to byl zápas o trpělivosti?

„Ano, hodně jsme to obehrávali, bylo to o tom gólu, který nakonec přišel, i když až ve druhém poločase. Ale už v prvním jsme nějaké příležitosti, které gólman vychytal, měli. Každopádně co se týče naší hry, byl to dobrý zápas.“

Teď máte na druhou Viktorii Plzeň šest bodů, jak vám to zní?

„Příjemně. (smích) Věděli jsme už před zápasem, že ztratili v Boleslavi, a byla to pro nás další motivace, abychom se v tabulce cítili líp. Je to dobré i pro to, abychom třeba i v Lize mistrů byli klidnější.“

Takže teď se cítíte pohodlně?

„To zase ne, jsou to vlastně jenom dva zápasy, ztratit se to dá hned. Pohodlné to bude, až bude definitivní konec. Tohle ještě nic není. Budeme dál hrát podle sebe.“

Jak důležité je pro vás vědomí, že neztrácíte v ligových zápasech, které přicházejí po utkáních v evropských pohárech? Některé české týmy s tím v minulosti měli značné potíže.

„Je to příjemné, o to líp se cítíme, když jdeme na zápas Ligy mistrů a máme v hlavně, že jsme na tom v lize dobře. A když jsou mezi zápasy třeba tři dny, těšíme se na každé utkání, tím spíš, když to tak klape.“

Jak složité vůbec bylo zregenerovat po Borussii Dortmund? Podle sestavy, v níž jste udělali jen dvě změny, z toho jednu vynucenou, to nevypadalo na velký problém.

„Těžké je to jak kdy. Teď tolik ne. Předvedli jsme s Dortmundem docela dobré utkání, kromě těch bodů, což nás mrzí. Ale líp se pak regeneruje, je i nějaká zábava v šatně, regeneraci, maséry, fyzio máme na špičkové úrovni. Byli jsme dobře připravení.“

Jablonec - Slavia: Olayinka si sebral míč a zvyšuje na 2:0!

Jablonec - Slavia: Souček doráží míč od tyče do sítě, hosté vedou 1:0!

Jablonec - Slavia: Olayinka zasekl pro Součka, jeho sražená rána minula bránu