Legenda „klokanů“ Sňozík o Haškově konci: Není to jen o trenérovi | iSport.cz

Co vám běželo hlavou, když jste se dozvěděl o Haškově konci?

„Vzhledem k situaci, která teď v Bohemce je, se to asi dalo čekat. Kluci vypadli z poháru, pak prohráli v Budějovicích a v lize jsou jedenáctí. K tomu si připočtěte tlak fanoušků, kteří pomáhají financovat klub přes svoje družstvo.“

Souhlasíte s odvoláním trenéra?

„Nejsem zastánce zběsilých změn a odvolávání, ale ve vedení Bohemky jsou kompetentní lidi a věřím, že se rozhodli dobře. Jenže…“

Jenže?

„Jsem přesvědčený, že to není jen o trenérovi. V Bohemce je dost mladý kádr, hráči skáčou jako na trampolíně. V jednom dvou zápasech zahrají super, pak jsou bídní. Stabilní výkonnost si udržují jen mazáci Barťas (univerzál David Bartek) s Pepou (záložník Josef Jindřišek), kterému je už osmatřicet. Jinak to létá zprava zleva.“

Máte pocit, že trenér Hašek dostal z týmu maximum? Odpovídá jedenácté místo v lize síle a možnostem Bohemians?

„Buďme soudní, na první šestku to není. Na druhou stranu se ustálila finanční situace klubu a nemyslím, že by Bohemka měla hrát o sestup. Má určitě na víc než na to, kde je teď. Doma kluci pravidelně bodují, ale když to nepodpoříte výkonem venku, je to vždycky průšvih. Vyřazení z poháru v Chlumci nad Cidlinou byla asi poslední kapka. Béčko Bohemky v ČFL v Chlumci vyhrálo a áčko prohrálo, to vyznívá všelijak.“

Kdo by měl Haška nahradit?

„Nějaká jména jsem v médiích zaregistroval, ale netroufám si někoho jmenovat. Nevím ani, jestli zůstává Haškův realizák. Snad vedení vybere někoho, kdo Bohemce pomůže. Udělat změnu jen proto, že jsou nespokojení fanoušci, by bylo bláznovství.“