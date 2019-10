Ljevakovič: Bez agenta se v Čechách obejdete. Jak jedná s Teplicemi? | iSport.cz

Jede na vlastní pěst. Nemá za sebou agenta ani žádného právníka, který by mu pomáhal s domlouváním hráčské smlouvy. Kapitán Teplic Admir Ljevakovič (35) si všechno řeší úplně sám. „Vyhovuje mi to. Když se něco nepovede, je to moje zodpovědnost,“ říká.

Jak se to seběhlo, že jste se rozhodl fungovat bez agenta?

„Mám to tak už dlouho, možná deset let. Všechno si řeším sám. Měl jsem dřív bosenského agenta, nyní je hodně známý, má pod sebou třeba Edina Džeka. Ale tehdy ještě nebyl tak rozjetý, já jsem navíc měl velice dobré vztahy s tehdejším šéfem Teplic Františkem Hrdličkou, vždycky jsme se na pohodu domluvili. O smlouvě jsem proto začal jednat sám a spolupráci s agentem ukončil. Rozhodl jsem se tak, protože jsem věděl, že se s Teplicemi vždycky domluvím. Kdybych ale měl jít ven, bylo by to složitější. Bez agenta se nikam nedostanete.“

Nemrzí vás to zpětně, že vám tahle možnost vlastně zůstala zapovězena?

„Tohle je těžké říct. Možná jsem o dost přišel. Na druhou stranu toho vůbec nelituji. Jsem spokojený s kariérou v Teplicích. Já to nikdy neměl tak, že chci kvůli lepším penězům jít za každou cenu ven.“

Musel jste během jednání bez agenta řešit i nějaké problémy?

„Ani ne. Nestalo se mi, že by se to nějak protahovalo. Co jsme si domluvili, to platilo. Funguje to výborně. V Teplicích už mám nějakou pozici, jsem tu dlouho, bavíme se na rovinu.“

Hráčům, kteří fungují bez manažera, kolikrát při jednáních pomáhají rodinní příslušníci či známí, často s právnickým vzděláním. Je to i váš případ?

„Nemám nikoho, všechno si domlouvám sám. Nemusel jsem řešit žádné dodatky smlouvy a podobně, abych musel přemýšlet, zda to mám podepsat, nebo ne. Šel jsem do toho s tím, že když se něco nepovede, bude to čistě moje zodpovědnost. Jsem ale maximálně spokojený.“

Rokování o kontraktech vám usnadňuje pozice, jakou jste si v Teplicích za ty roky vybudoval, že?

„Je to tak. Já jsem se rozhodl, že kariéru dohraju v Teplicích. I vedení na mě kouká jinak než na jiné hráče. Věk a podmínky už pochopitelně nejsou takové jako dřív, ale pořád jsme schopní se domluvit. A hlavně to platí, podáme si ruku, nikdy nebyl problém.“

Registrujete, že se s postupem času mění samotné znění hráčské smlouvy?

„Různých změn je hodně, ale vždycky se o tom pobavíme, najdeme kompromis. Já nejsem agent, taky nerozumím všemu. (směje se) Spíš koukám na podmínky, na které jsem zvyklý. Podle toho se vždycky v jednáních odrazím. Zatím se nestalo, že bychom se na něčem nedomluvili.“

Zažil jste během jednání i požadavky protistrany, na které jste odmítl přistoupit?

„Ne tak docela. Ještě za pana Hrdličky na mě byly nabídky, měl jsem možnost přestoupit do Turecka nebo na Ukrajinu. On mi na férovku řekl, že ta nabídka není dobrá pro klub ani pro mě. Měl jsem možnost jít i do Liberce, když hrál pod trenérem Šilhavým Evropskou ligu. Chtěli mě na hostování, ale panu Hrdličkovi se to taky nelíbilo, nedomluvili jsme se. Kdybych v té situaci měl manažera, možná bych nakonec někam přestoupil. Ale nelituju toho.“

Jak vůbec vnímáte roli agentů? Názory na ně se často různí.

„To je přesně ono. My jako hráči se většinou dozvídáme ty špatné zprávy, že nějaký hráč není spokojený, že nějaká jednání nedopadla, protože manažer nedostal požadovanou provizi a tak. Pokud chcete žít a hrát fotbal v Česku, určitě si smlouvu můžete řešit sami. Pokud chcete jít hrát ven, bez agenta to nedotáhnete. Oni odvádí spoustu práce, nemají to jednoduché. Takový člověk si zaslouží mít nějaký výdělek, to je jasné. Mezi hráči se ale o dobrých věcech tolik nemluví. Navíc agenti se liší, někomu jde o hráče, jiný kouká hlavně na svůj zisk. Ale to je v každé profesi.“