Nejdřív přemotivovaný, pak se rozjel. Marešovi vychází návrat, co pomohlo? | iSport.cz

Připomíná to filmový trhák „Chyť mě, když to dokážeš“ - jen v české verzi a v hlavní roli nikoliv s Leonardem DiCapriem, ale s Jakubem Marešem, teplickým patriotem. Jeho comeback na české trávníky je snový. V deseti zápasech nasázel šest branek. V sezoně má navíc nejdelší sérii utkání se vstřeleným gólem. „Také tu jsem opečovávanej, starají se tu o mě moc hezky,“ usmívá se kapitán „sklářů“.

Šest gólů, červená karta, stopka za žluté a kapitánská páska. Mohl být váš návrat ještě pestřejší?

„Když to poslouchám, tak zpětně uznávám, že jsem byl na začátku přemotivovaný. Poslední půlrok v Polsku jsem naskakoval spíš jako střídající hráč. V základu jsem moc nehrál, takže když jsem přišel do Teplic, měl jsem velkou chuť, a trochu se to projevilo. Třeba vyloučením se Slavií. Na druhou stranu si myslím, že některé žluté byly přísné. Přišlo mi, že sudí chtěli mít ode mě pokoj.“

Prvních deset zápasů a šest branek. To se vám povedlo i dvakrát na Slovensku, vidíte podobnosti?

„Asi jo, ale pokaždé potřebujete mít štěstí. Sice jsem se trefil v prvním kole proti Příbrami, ale osobně si myslím, že nejvíc mi pomohl gól s Boleslaví (výhra 2:0). Tím jsem se odšpuntoval a psychika vyletěla nahoru. Přijde mi, že teď chodím do zápasu uvolněnější než předtím.“

Jak hodně vám pomohl příchod Jakuba Řezníčka, se kterým jste vytvořil úderné duo?

„Stoprocentně se to na mojí formě projevilo. Na tohle téma jsme se často bavili s trenérem (Stanislavem Hejkalem), že mi Kuba hodně pomůže. Už se nemusím na hřišti vybíjet na věcech, které jsem dělal předtím, a můžu pošetřit síly třeba na to zakončení. Přeci jen už nejsem nejmladší. Myslím si, že kdyby tu Kuba se mnou nebyl, některé góly bych asi nevstřelil, protože bych nenašetřil potřebnou energii.“

Na hřišti působíte jako dva válečníci. Očividně vám to klape, že?

„Pro naši spolupráci je důležité, že jsme si spolu sedli i v kabině. Když si rozumíte i mimo fotbal, na hřišti se to pak projeví. My oba víme, že nejsme žádní velcí technici a hrajeme dost podobně. Víme, co máme dělat, abychom byli díky našim herním stylům úspěšní, a zatím se to daří.“

Každopádně si nejde nevšimnout, že zlom, kdy se týmu začalo dařit, nastal po odchodu Jakuba Hory. Už v létě byly vztahy mezi ním a klubem napjaté. Cítíte jako kapitán nějakou změnu?

„Může to tak vypadat, ale my jsme nikdy neřekli, že by za naším úspěchem stál Kubův odchod. Pořád je naším hráčem, který je jen na hostování. Klidně se může v zimě vrátit, takže určitě nechci, aby to vyznělo tak, že náš vzestup je díky jeho odchodu. Jako kapitán chodím za trenérem poměrně často, takže důvod zlepšení známe, ale nechceme ho ventilovat ven. Zůstane to mezi námi.“

Poté, co Teplice prohrály s Boleslaví 0:8, trenér mluvil o tom, že je kabina zatuchlá. Změnilo se to?

„Nemohu hodnotit, protože jsem tu tehdy nebyl, ale co vidím na přístupu kluků, jak se těší na tréninky, nebo když se spolu bavíme v kabině, vše probíhá v pohodě. Skoro mi až přijde, že tou událostí nejsme nijak zatížení. Ale síla kolektivu se prokáže, až se přestane dařit a přijdou těžší období. Poté se teprve můžeme bavit o tom, jestli máme zdravou kabinu.“

Zvednout si sebevědomí můžete už v neděli, kdy dorazí Sparta, která však není zrovna v nejlepším rozpoložení. Cítíte šanci na úspěch?

„Já jsem delší čas v české lize nebyl, nehrál jsem proti nim. Vůbec mi nepřísluší hodnotit, když v tom klubu nejsem a nevím, jak to v něm chodí. Sparta by vždycky měla hrát nahoře, jenže to se jí teď nedaří, takže tam bude asi něco špatně. A je jenom na nich, zda se z této situace dostanou.“

V sezoně ji porazilo Slovácko, trápila se s Českými Budějovicemi či s Olomoucí. Není to pro vás motivace, abyste se na ni také vytáhli?

„Víte, když jsem působil ve Spartě já, kolem byla jména, která když jste viděl, tušil jste, že to bude bolet. Ti hráči vám to udělali nepříjemný. Dnes mi přijde, že mají mnohem fotbalovější mužstvo. Naposledy porazili Karvinou 4:0. Někdo řekne, že to byla jen Karviná, ale pro mě to není argument. Viděl jsem asi dvě utkání Sparty a její ofenziva je velmi silná. Má v ní šikovné hráče. Body ztrácela především kvůli individuálním chybám v obraně.“

Trenér Hejkal je známý tím, že umí na soupeře připravit lest. Chystá něco?

„Budeme mít rozbor i video. Určitě něco bude, ale hodně záleží především na nás, zda to budeme plnit na hřišti. Trenér umí soupeře dobře přečíst, připravit na něj taktiku, přičemž ještě umí zareagovat během utkání, když se něco nevyvíjí dle představ. Nemá to však jednoduché, protože jsme kvůli kartám či zraněním ještě nehráli dvakrát ve stejné sestavě. V létě přišli zajímaví kluci z ciziny. Například Jevgenij Nazarov vypadá v tréninku dobře, mohl by do naší hry přinést nové prvky, ale on dva měsíce promarodil, to pak trenér nic nezmůže, ale pan Hejkal si vždy poradí.“

Navíc je podobně impulsivní jako vy. I on se nechal už i vyloučit. Je znát, že s týmem žije?

„Když dostal tu červenou, poslal nám vzkaz, že tu je stále s námi a společně zápas vyhrajeme. Mně se na něm líbí, že je to typ trenéra, který s námi umí komunikovat. Není to žádný ras, na kterého bychom nadávali, naopak. Jsou trenéři, kteří vás něčím vyloženě se…, ale tohle není ten případ.“

Je vám 32, jste v klubu, který se netajil tím, že by chtěl bojovat o poháry. Jste na stejné vlně?

„To je věčné téma. Když jsem podepsal, byl jsem rád, že se vracím domů. Na druhou stranu jsem si říkal – je ti dvaatřicet, smlouva na tři roky, to už to dokopeš a konec! Jenže já jsem typ člověka, který před sebou potřebuje výzvy. Dobrým příkladem je Zdeněk Ondrášek, můj kamarád. Před týdnem ho téměř nikdo neznal, teď je pomalu národní hrdina. I já jsem si před sebe dal cíle, abych to tady jen nedohrál.“

