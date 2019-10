Konečně výhra venku. Úleva, měl jsem to v hlavě, přiznal Pudil | iSport.cz

Na šestý pokus to vyšlo. Doma Mladá Boleslav soupeře své kosí, ale venku byla až doteď téměř neškodná. Na hřišti Zlína ale díky trefám kanonýra Nikolaje Komličenka a střídajícího Pavla Buchy zvítězili Středočeši 2:0 a poprvé v sezoně vezou zvenku tři body. „Je to velká úleva. Člověk má v hlavě, když jede ven, že se mu tam nedaří. Ale tady jsme to chtěli zlomit a povedlo se,“ oddechl si mladoboleslavský obránce Daniel Pudil.

Vyhráli jste poprvé venku, ale tak jednoduché to nebylo. Souhlasíte?

Rozdělil bych to na dva poločasy. V tom prvním jsme byli lepší. Měli jsme spoustu standardních situací, které jsme měli proměnit, a zápas by byl určitě úplně jiný. Šli jsme do kabiny jen za stavu 1:0, což úplně neodpovídalo průběhu první půle. Po změně stran nám vypadl zraněný Mára Matějovský. Všichni víme, že když na hřišti není, je to pro nás trošku složitější. Ale na to se nemůžeme vymlouvat. Musíme hrát i bez něj mnohem lépe, což se nám bohužel nepovedlo.

V čem vidíte důvod?

Zlín hrál ve druhém poločase skvěle a musím říct, že jsme to vzadu jen tak tak ustáli. A nakonec jsme z brejku přidali rozhodující gól.

Sám jste měl na konci první půle velkou šanci. Co chybělo, abyste navýšil vedení?

Bylo to z úhlu, ale ne do prázdné brány. Špatně jsem to trefil. Škoda, mohli jsme vést o dvě branky a mít dříve klid. Myslím, že ze standardek jsme hodně hrozili a měli jsme z nich dát určitě víc než jeden gól.

Co cítíte po první výhře venku, která vám aktuálně zaručuje třetí pozici?

Je to velká úleva. Člověk má v hlavě, když jede ven, že se mu tam nedaří. Ale už minule na Slavii jsme podali velmi dobrý výkon a sahali jsme minimálně po bodu. Jeli jsme sem s tím, že tady body už urveme. A naštěstí to pro nás dopadlo dobře. Protože cesta sem byla hodně dlouhá. Zpátky bude sice taky, ale určitě veselejší.