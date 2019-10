Nádvorník po boji na Slavii: Koušu to těžko, gólové situace byly sporné | iSport.cz

Ligovému lídrovi jste ovšem vzdorovali velmi statečně.

„Přijeli jsme sem ve složité situaci. Chybělo nám pět hráčů základní sestavy, celá kostra týmu. Šanci dostali jiní, nastoupili tři hráči do dvaceti let. Pro některé to byla i ligová premiéra. Zhruba do nějaké pětapadesáté minuty jsme hráli dobře, Slavii jsme moc nepouštěli do šancí. Bohužel její tlak pak sílil a velká kvalita se projevila. Přišla penalta a pak už byla jen otázka času, jestli se nám to povede uhrát, nebo ne. Myslím, že Slavii nejvíc pomohl Stanciu, který hru hodně rozhýbal. Naopak nám už trochu docházely síly, bylo to náročné.“

Po penaltě jste naštvaně rozhodil rukama. Byl jste hodně frustrovaný, že o nadějný výsledek přicházíte zrovna tímhle způsobem?

„Zaprvé mě překvapilo, že se to vůbec neřešilo, když tady máme VAR. Protože rozhodčí byl na druhém konci vápna… Ale podobné ruce jsou problém celosvětově, ne jenom v tomhle zápase. Zamrzelo mě, že náš hráč tam nešel líp, i když to bylo složité. Musím se na to ještě podívat.“

Hodně jste se zlobili i po druhém gólu, vedoucí mužstva Michal Paták dostal žlutou kartu. Naštvala vás standardka, která brance předcházela?

„Vy mě chcete dostat někam, o čem se vůbec nechci bavit (usměje se). Chci říct, že Slavia byla lepší a naprosto zaslouženě vyhrála. Ale góly jsme dostali po sporných situacích. Ještě jsem je neviděl, takže se k nim nechci úplně vyjadřovat. Ale k téhle se vyjádřím úplně přesně – ten faul byl obráceně. Hráč skočil, nikdo se ho nedotkl, my mu vypíchli balon. Vznikla standardní situace, která z pohledu celé naší lavičky být neměla. Ale nastala. A naše chyba už je, že jsme si ji špatně pohlídali. To jde na náš vrub, Slavia má ve vzduchu velkou kvalitu.“

Slavia v Edenu spoustu soupeřů přejela vysokým rozdílem. Vy jste tu vedli, pak vás srazily trochu nešťastné situace. Koušete porážku o to hůř?

„Koušu to samozřejmě těžko. Když máte zápas takhle rozehraný, vedete 1:0… A pak dostanete gól z penalty po ruce, která může být a nemusí. Je to padesát na padesát, rozhodčí se rozhodli takhle. Hráč jde do skluzu, nějak ho to trefí, nevím. Chtěli jsme to zvládnout i s těmi pěti změnami v sestavě a s mladými hráči. Obrannou fázi jsme měli dobrou, za to chci klukům poděkovat. Úkoly splnili. Když to řeknu lidově, tak se z toho neposrali a zápas odpracovali.“

Pozitivem určitě je i vaše standardní situace, po které padl gól. Trénovali jste je?

„My máme na zahrávání určené tři hráče. Rezek, Zeman a Nový. První dva nebyli, takže všechno bylo na Novém. On má střelu dobrou, teď to trefil výborně. A Michal Škoda tyhle věci umí dohrávat, byl tam včas. Obecně jsme byli připravení, že budeme muset hrát z bloku a snažit se jít rychle nahoru. Párkrát se to povedlo, což je určitě pozitivní. Jsme vlastní třetí mančaft, který dal Slavii gól, takže dobrý.“ (usměje se)

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 63. T. Souček, 68. Kodr (vl.), 73. T. Souček Hosté: 31. Michal Škoda Sestavy Domácí: O. Kolář – Holeš, Kúdela, Frydrych, Zelený – T. Souček – Hušbauer, Ševčík – Masopust (79. Van Buren), Milan Škoda (C) (61. Tecl), Provod (55. Stanciu). Hosté: Kočí – Nový, Kingue, Kodr, Cmiljanović – Voltr, Kříž (71. Hájek), Petrák, Dramé (86. Šimek), Polidar – Michal Škoda (C) (74. Stuparevič). Náhradníci Domácí: Kovář, Stanciu, Coufal, Hora, Van Buren, Tecl, Takács Hosté: Boháč, Adetunji, Hájek, Šimek, Janota, Stuparevič, Vilotić Karty Domácí: Kúdela Hosté: Cmiljanović, Dramé Rozhodčí Rejžek – Kubr, Pečenka (Ginzel) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice

