Břečka: Dva góly? Asi budu muset Kratochvíla vozit pořád | iSport.cz

Premiérový gól v lize vstřelil na konci listopadu 2014. Až do utkání s Teplicemi (4:1) střelecky strádal, v pátek se ale prosadil rovnou dvakrát. V obou případech po standardních situacích, první branku dal po jednom z faulů hostí, kdy zůstal zapomenut u zadní tyče, druhou po signálu z rohu, který před zápasem vymyslel bývalý hráč soupeře Jan Krob.

Z pozice stopera máte dva góly. Panuje spokojenost?

„Samozřejmě, jsem spokojený. Ale hlavně jsme rádi za tři body. Poté, co jsme ztratili se Sigmou (2:2) a prohráli se Slavií (0:1), jsme chtěli vyhrát. Těší nás, že se to povedlo.“

Jak góly padly? V obou situacích jste zůstal ve vápně obránci opomenutý.

„U prvního gólu na mě zapomněl Kuba Řezníček. Čekal jsem, že by míč mohl propadnout. Gólů na zadní tyč padá spousta, intuitivně jsem si naběhl a vyšlo to. Druhý gól vyšel z akce Honzy Kroba, který ji vymyslel před zápasem. Roh kopal sice Honza Sýkora, ale byla to Krobíkova zásluha.“

Po vaší druhé brance zbývalo ještě dvacet minut. Nemyslel jste, že byste gólovou hitparádu završil hattrickem?

„To už bych byl asi moc namlsaný, dva góly jsem nedal ani v přípravce a žáčcích (smích). Ne, na hattrick jsem ani nemyslel.“

Jedinou kaňkou zůstal inkasovaný gól v závěru…

„Zůstal. Trenér nám ho bude vyčítat. Budeme ho probírat celý týden na videu, dá nám to sežrat.“

Nepřemýšlel jste každopádně v poslední době nad gólem?

„No zrovna před zápasem jsme se na mojí statistiku s Milošem Kratochvílem koukali, když jsme jeli autem.“

Jak jste na to přišli?

„Ani nevím. Bavili jsme se po cestě o tom, že bych konečně mohl dát gól. Dřív jsem míval šance, poslední dobou jsem se do nich ale ani nedostával. Miloš mi říkal, že bych konečně mohl taky pomoct týmu.“

Asi se teď budete koukat častěji, co?

„Vypadá to tak. Budu opakovat celý rituál od čtvrtečního večera až do zápasu, a asi taky budu muset vozit celý rok Miloše Kratochvíla na zápasy (smích). Budu muset být jeho osobní řidič, hned za mnou na hřišti běžel a připomínal mi, že o gólu mluvil.“