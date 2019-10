Jílek chválil Heču, stopery i Hložka. Řekl, co chce ve Spartě odstranit | iSport.cz

Před týdnem v Teplicích (1:1) byla Sparta pevná v defenzivě a selhala v ofenzivě. Sobotní šlágr s Bohemians (4:0) nabídl přesný opak. Letenští stříleli góly, ale zároveň nechávali Klokanům otevřená vrátka v obraně. I proto nemohl být trenér Václav Jílek po další vysoké domácí výhře stoprocentně spokojený. „Pevnost dozadu, kvalita a produktivita dopředu. Říkám to pořád, ale je to o dennodenní práci v tréninku. Jiná cesta pro nás neexistuje. Nebo alespoň já žádnou jinou nevidím,“ prohlásil po zápase, kdy však neopomenul pochválit několik svých svěřenců.

Před týdnem jste v Teplicích byli směrem dozadu pevní, ale doplatili jste na bídnou produktivitu. Nyní to bylo naopak. Čím si to vysvětlujete?

„Je to jednoduché. Za stavu 1:0, po naší první brance, to ještě patnáct až dvacet minut bylo v pořádku. Pak jsme ztratili organizaci hry, opouštěli jsme důležité prostory a soupeř toho využíval. Velké problémy nám dělal Vodháněl, bylo tam hodně akcí z pravé strany. Martin Frýdek se několikrát nechal lehce obejít, celkově jsme nebyli kompaktní, chyběla nám větší agresivita.“

O lecčems vypovídá, že i při výhře 4:0 byl mužem zápasu zvolen gólman Milan Heča, že?

„Musím mu vyseknout poklonu. Podržel nás v těžkých situacích, v první půli tam měl tři náročné zákroky. Druhý poločas už byl malinko jiný, soupeř se do nebezpečných situací tolik nedostával.“

Čtyři vstřelené branky vás naopak musí těšit.

„Z pohledu produktivity to od nás bylo v prvním poločase vynikající, hodně nám to pomohlo do dalšího průběhu utkání. Je pravda, že se v ofenzivě některé věci začínají dařit, hlavně v součinnosti středové trojice. Další dobrý zápas odehrál i Adam Hložek. Kolikrát pak ale sklouzneme ke stereotypu a pomalým přihrávkám. To musíme ze hry odstranit.“

Po delší době jste dal příležitost Davidu Mobergu Karlssonovi. Jak jeho výkon hodnotíte?

„Byly tam trochu problémy v součinnosti na levé straně. Davidovi rozhodně nemůžeme upřít snahu, je ale jasné, že od něj očekáváme mnohem větší kvalitu.“

V sezoně jste se přesvědčili, že dokážete nastřílet tři nebo čtyři góly za zápas. Zároveň jste odehráli i solidní duely směrem dozadu. Jak tyhle dvě složky vměstnat do jediného utkání?

„Tohle je zásadní věc pro úspěch v každém utkání. Pevnost dozadu, kvalita a produktivita dopředu. Říkám to pořád, ale je to o dennodenní práci v tréninku. Jiná cesta pro nás neexistuje. Nebo alespoň já žádnou jinou nevidím.“

Další dobrý výkon odvedl stoper David Lischka. Jak jste s ním spokojený?

„Jsem nadmíru spokojený. Když to vezmu v kontextu toho, čím si prošel a že stále není fyzicky úplně stoprocentní, tak je vidět, jak obezřetně se chová v nebezpečných situacích. Hodně nám pomáhá konstruktivní rozehrávkou, má sebevědomí, dokáže vyvést balon. Klobouk dolů, je to skvělý kluk, který zapadl výborně.“

Jako by se s jeho nástupem výrazně zvedl i Semih Kaya, jenž prožívá možná nejlepší období ve Spartě.

„V případě Semiha vidím příčinu v tom, že dostává opakovaně příležitost. Ne všechny zápasy od něj byly stoprocentní, nevyvaruje se jedné nebo dvěma situacím, které nejsou z defenzivního pohledu ideálně vyřešené. Na druhou stranu má dynamiku v osobních soubojích, rezerva je ve výstavbě a rychlosti zakládání útočných akcí.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 4. Kozák, 31. Kanga, 52. M. Hašek, 71. Semih Kaya Hosté: Sestavy Domácí: Heča – Sáček (80. Juliš), Semih Kaya, Lischka, M. Frýdek (C) – Moberg Karlsson (62. Vindheim), Trávník, Kanga, M. Hašek, Hložek – Kozák (72. Tetteh). Hosté: P. Le Giang – Hůlka, Krch, Pokorný – Bartek, Jindřišek (C), Vaníček, Podaný (62. Ugwu) – M. Havel, Keita (69. Nečas), Vodháněl (78. Záviška). Náhradníci Domácí: Nita, Krejčí, Tetteh, Juliš, Vindheim, Hanousek, Hancko Hosté: Valeš, Schumacher, Nečas, Rada, Köstl, Ugwu, Záviška Karty Domácí: Trávník Hosté: Jindřišek Rozhodčí Proske – Kotík, Vaňkát Stadion Generali Arena, Praha-Bubeneč Návštěva 12 157 diváků

