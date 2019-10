Černá neděle Karviné. Straka po krachu v Budějovicích: Bylo to husté kafe | iSport.cz

Stoper Pavel Dreksa stihl před zraněním odehrát dvacet minut, střídající Martin Kouřil na place vydržel pouhých deset minut a další bek Gigli Ndefe musel ze hřiště odejít zkraje druhého poločasu. Už se vám to někdy stalo?

„Ve fotbale jsem toho zažil hodně, ale mít čtyři zraněné a jednoho vyloučeného, to je husté kafe. To, že jsme hned během první půlhodiny museli dvakrát střídat, logicky narušilo naše plány.“

K tomu se přidala červená karta pro Bukatu a předčasný konec Ba Louy. Vážně nemohl v závěru zápasu pokračovat za žádnou cenu?

„Kdepak, nešlo to. Měl vykloubené rameno, s tím prostě nemůžete hrát dál. Ale nechci se na to vymlouvat, Dynamo vyhrálo zaslouženě. Bylo důraznější a efektivnější po našich katastrofálních chybách.“

Bolí vás třetí porážka za sebou? I kvůli tomu jste až třetí od konce.

„Do říjnové reprezentační pauzy jsme měli jednu z nejlepších obran v lize, ale pak se nám to rozpadlo. To je důvod, proč se nám teď tolik nedaří. V Budějovicích jsme se chtěli prezentovat dobrým výkonem a začali jsme slušně. Jenže přišel první gól Dynama a zranění nás hodila zpátky. Budějovice pak všechno kontrolovaly. Byla otázka, jestli se vzchopíme, nebo ne.“

Nevzchopili jste se i kvůli řadě nedotažených nadějných situací. Byl problém i ve finální fázi?

„Finální fáze nás trápí v mnoha utkáních od začátku sezony. Máme šance, ale nejsme schopni je dotlačit až do branky. Strašně moc mě štve, že jsme přestali dávat góly. I proto, že nám chybí víc důrazu.“

Ještě jedna osobní otázka: byl to pro vás jako budějovického rodáka speciální zápas?

„Byla to super nostalgie. V Budějovicích jsem vyrůstal, na to nemůžete zapomenout. Zažil jsem tu krásná dorostenecká léta, než jsem odešel na vojnu. Před zápasem jsem si popovídal s místními, bylo to fajn. Mám na jihu kus srdce a pořád ho tu budu mít. I když to dneska mělo hořkou příchuť.“