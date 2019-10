Dočasný kouč Liberce: Utkání jsem si neužíval, fotbal je válka. Musu chtějí natrvalo | iSport.cz

Jak byste zhodnotil výkon svého týmu?

„Když to vezmu popořadě, tak zkraje prvního poločasu jsme se v tom utkání malinko hledali, než jsme si zvykli na způsob hry Boleslavi. Ale myslím si, že Boleslav z toho neměla žádnou výraznou šanci. Byly tam sice nějaké centry, ale žádná vyložená příležitost. A my paradoxně z jednoho protiútoku vstřelili hrozně důležitou branku. Pak jsme zvládli vedení udržet do konce poločasu. Po změně stran jsme pak do druhého poločasu vstoupili velice dobře, přidali jsme hned druhý gól, ale pak jsme si to zkomplikovali penaltou pro domácí. Přesto kluci dneska podali skvělý týmový výkon. Myslím si, že strašně důležitý byl pochopitelně i gól na 3:1, protože to soupeře psychicky zlomilo a nedokázal na to z morálního pohledu zareagovat. My jsme pak ještě nastřelili břevno a tyčku, takže z mého pohledu jsme vyhráli jednoznačně zaslouženě.“

Jak jste si užíval zápas v roli šéfa na lavičce?

„Já to řeknu upřímně. Já si zápas nechodím užívat a ani to slovo nemám rád. (směje se) Fotbal je válka a já to vždycky beru jako boj proti nepříteli, ne ve smyslu, že bychom se měli fackovat, ale je tam hodně emocí. Vzhledem k tomu, že jsem hlavního trenéra dělal, vím, co ta role obnáší, máte tlak na svých bedrech, ale my jsme dneska v Liberci perfektní tým. I když to dneska padlo na mě, poděkování patří především celému realizačnímu týmu, jehož jsem v čele s trenérem Pavlem Hoftychem rád součástí.“

Byl jste předem domluvený s trenérem Hoftychem jak reagovat na vývoj utkání?

„Strategii jsme měli samozřejmě předem domluvenou. Jestli dáme střídajícím hráčům minutáž o pět minut delší nebo kratší, to jsme řešili s Miroslavem Holeňákem a Markem Čechem. Naštěstí se nevyskytly komplikace, jako kdyby se nám někdo zranil, a my na to museli rychle reagovat. Vlastně to v tomhle byl standardní zápas a víceméně i střídání vycházely z toho, že některým hráčům docházely síly. Hráči dneska pracovali tvrdě jeden na druhého jako tým a zápas dopadl výborně, takže nebyl žádný problém.“

Nad Boleslaví vyhrál Liberec pošesté v řadě. Dalo by se hovořit z jejich strany o nějakém komplexu, který z vás mají?

„Já tu otázku trochu obrátím. Před dvěma týdny jsme hráli na Slovácku, kde zase platilo, že tam Liberec neprohrává, a to se nám nepovedlo potvrdit. Já statistiky samozřejmě beru v potaz, ale týmy se mění v průběhu času. O něčem to asi vypovídá, ale vždycky se rozhoduje na hřišti. Podle mě to bylo asi trochu i tím, že Boleslav vyhrála sedm domácích zápasů v řadě. Jednou konec téhle série musel přijít. Teď už je jenom na nich, jestli bude tahle prohra ojedinělý výpadek, nebo teď půjdou výkonnostně dolů. Ale dovolím si opět zopakovat, že jsme byli podle mě lepším týmem a zasloužili jsme si vyhrát.“

Připravovali jste se nějak speciálně na útočné duo Mešanovič – Komličenko, které dalo v dosavadním průběhu sezony dohromady patnáct branek, ale dnes proti vám vyšli naprázdno?

„Boleslav má díky nim vepředu ohromnou sílu. Věnovali jsme se tomu jak v tréninku, tak jsme měli připravené speciální pokyny směrem do defenzivy. Ale stejným způsobem se připravujeme na každého soupeře. Dnes jsme to ale zvládli především jako tým, nebylo to jenom o stoperech.“

Jak se vám líbil výkon Petara Musy, který dnes vstřelil dvě branky?

„Jestli si vzpomenete, Pavel Hoftych o tom hovořil už po utkání s Plzní, že Petar je hráč, který může dosáhnout svého maxima a posunout se o level výš. Je to mladý hráč, který na sobě velmi tvrdě pracuje a doporučil bych i ostatním hráčům, aby si z něj vzali příklad, protože dnes je obrovská příležitost vykopat si angažmá v zahraničí. Když na sobě bude pracovat a přistupovat k soupeři s respektem, je před ním velká budoucnost. Ale sám víte, že podobných talentů už bylo mnoho. Někteří naplnili své předpoklady, někteří ne a je teď jen na Petarovi, jak se mu bude dařit v budoucnu.

Petar Musa je u vás na hostování ze Slavie. Pokusíte se ho získat natrvalo, přestože na něj nemáte opci?

„Vím, že pracujeme na příchodu více hráčů a jedním z nich je samozřejmě i Petar Musa. Určitě podnikneme potřebné kroky, ale pak záleží už jen na vedení, jak bude na naše podněty reagovat.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Liberec 1:3. Slovan zaskočil domácí, pošesté v řadě je porazil Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - prihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.