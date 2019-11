Obří zlínský lazaret před Plzní! Grygera řeší jedenáctku zraněných | iSport.cz

Možná je čas, aby generální manažer Zdeněk Grygera obnovil aktivní kariéru. A s ním i asistenti David Hubáček s Petrem Slončíkem, donedávna ligoví borci. Šikla by se také výpomoc trenéra brankářů Otakara Nováka. Nadsázka? Ani ne. Zlín dusí šílená marodka, je na ní celá jedenáctka! Všechno hráči užšího kádru. V pondělí vyzve lazaret vicemistra z Plzně. „Je to extrémní. Taková situace tady nikdy nebyla,“ ulevil si někdejší reprezentant Grygera.

Z aktuálních marodů by dal Fastav dohromady slušnou sestavu. Klidně by mohla vletět na Plzeň a odehrát s ní vyrovnanou partii. Jenže… Tuhle jedenáctku trápí zdravotní trable, většina z hráčů kouči Janu Kameníkovi za tři dny k dispozici nebude. Nejhůř je na tom záložník Dominik Mašek, jenž si v duelu v Příbrami přetrhl zkřížený vaz v koleni, a sezona pro něj nejspíš skončila. Klub řeší ukončení jeho půlročního hostování z Mladé Boleslavi. Do Zlína už se nevrátí.

Nejsou výsledky a už ani hráči. Zlínský podzim je na draka. Místo, aby se předposlední tým FORTUNA:LIGY dal za pochodu rychle do kupy a zapracoval na souhře, lepí nový trenér Kameník sestavu z toho, co mu zbylo. Ve středu v MOL Cupu v Mladé Boleslavi (1:3) postavil defenzivu takto: Šiška – Cedidla, Buchta, Kolář. Takže tři dorostenci a mazák Petr Buchta. Lavička? Rakovan, Hrdlička, Pejša, Gettler, Helebrand.

Do základu museli i záložníci Jakub Janetzký s Pablem Podiem, kteří nedávno rovněž delší dobu absentovali a nemůžou být v top formě. „Bavíme se o tom a hledáme příčiny, proč máme tolik zraněných. Je to spíš konsekvence několika věcí naráz,“ zamýšlí se Grygera, druhý muž klubu.