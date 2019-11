Trmal neinkasoval už pět hodin. Ty zas budeš nahoře, uslyší gólman Slovácka | iSport.cz

Máte třetí nulu za sebou a neinkasoval jste už přes 300 minut. Sledujete takové série?

„Občas se podívám, jaké mám statistiky a jaká je série, ale že bych u toho seděl každý den, to ne. Ale hlavně je to práce celého týmu. Snažíme se neinkasovat a pak z toho o nejvíc těžit, určitě to těší, že máme tolik nul.

Co spoluhráči? Hecují vás nějak?

„Ano, vždycky po zápase nějaká sranda proběhne. Někdo nahodí vtip a každý druhý se toho chytí, takže vtípků je hodně.“

Třeba?

„To je vždycky: ‚Zas nula, ty zas budeš nahoře.‘ Říkají mi to pořád dokola, ale já jsem pořád pokorný. Nijak mě to nemění, je to opravdu hlavně ocenění celého týmu.“

Proti Bohemians jste měl hodně práce na začátku, pak to uvadlo. Nebyla vám až zima?

„No, počasí fotbalu nepřálo, co si budem… Ale dneska nám to vůbec nešlo, vůbec jsme nepodali optimální výkon, takže musíme bod brát. Od Bohemky byla nebezpečná jen hlavička Pokorného ve druhém poločase. Jinak tam měli pár centrů, ze kterých mohli zahrozit, ale nepamatuju si, že bychom my měli nějakou šanci. Musíme bod brát a připravit se na středu na další zápas.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: P. Le Giang – Bartek, Hůlka, Pokorný, Podaný – M. Havel, Jindřišek (C), J. Rada, Vodháněl (77. Vaníček) – Nečas (78. Ugwu), Keita (90+3. Köstl). Hosté: Trmal – Reinberk, S. Hofmann, Mich. Kadlec, Divíšek – Havlík, V. Daníček (C) – Kalabiška (72. Juroška), O. Šašinka, Navrátil – Zajíc (86. Sadílek). Náhradníci Domácí: Valeš, Köstl, Krch, Schumacher, Vaníček, Záviška, Ugwu Hosté: Daněk, Hellebrand, Juroška, Krejčí, Petržela, Sadílek, Šimko Karty Domácí: Jindřišek, Bartek Hosté: S. Hofmann, Trmal Rozhodčí Franěk – Vlasjuk, Vitner (Julínek) Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice Návštěva 3496 diváků

Bohemians - Slovácko: Pokorného hlavička mířila k pravé tyči, kde byl připravený brankář Trmal

Bohemians - Slovácko: Jindřiškově střele zpoza šestnáctky chyběla razance, gólman Trmal byl pozorný