Smutný Hloušek po ztrátě ve Zlíně: Je to naše chyba, konec jsme nezvládli | iSport.cz

Kroutil hlavou nad zpackaným zápasem. Adam Hloušek nechápal, jak Plzeň mohla dovést do pouhé remízy nadějně rozehraný střet se Zlínem. „Trpělivostí jsme dosáhli vedení 1:0. Jenže pak jsme se zbytečně zatáhli. Zlín šel tomu naproti a dal na 1:1. Je to naše chyba,“ nevymlouval se levonohý univerzál. Po polovině základní části ztrácí Viktoria na vedoucí Slavii už propastných jedenáct bodů. Šance na titulovou válku do posledního kola je zase o pořádný kus menší…

Proč jste nesebrali z trávníku tři body, které se přímo nabízely?

„Zápas měl vypadat úplně jinak. Kdybychom ale proměnili naše velké šance. Scházely tomu góly. Bez nich nejde vyhrávat. Urazili jsme fotbalového boha, který nás za to v závěru potrestal.“

Nakonec jste ale mohli při sólu Tomáše Wágnera přijít i o bod…

„V tu chvíli mi hodně zatrnulo. Trpělivostí jsme dosáhli vedení 1:0. Jenže pak jsme se zbytečně zatáhli. Zlín šel tomu naproti, dal na 1:1. My jsme pak chtěli za každou cenu vyhrát, otevřeli jsme to, po individuální chybě pak šel Tomáš sám. To se nám nesmí stávat.“

Co se s vámi stalo po úvodní brance? Měli jste téměř desetiminutový výpadek…

„Slyšel jsem od kluků ze Zlína, že změnili rozestavení. Nevím proč, ale všichni jsme se zatáhli. Do té doby jsme soupeře napadali vysoko, s rozehrávkou měl problém. Jenže se ukázalo, že každému týmu se hraje dobře, když se ten druhý zatáhne. Mohli si to ťukat ze strany na stranu. Vybojovali dobrý centr, následně skvělé zakončení Wagiho a byl z toho gól.“

Neměl by si takto zkušený tým s nastalou situací poradit lépe?

„Samozřejmě. Fotbal je o šancích, o gólech. Kdybychom naše možnosti proměnili, je to 3:0 a bavíme se o něčem úplně jiném. Bohužel jsme konec nezvládli. Je to naše chyba. Šance máme chladnokrevně zakončit. Byl by klid.“

Po polovině základní části ztrácíte jedenáct bodů na Slavii. Hrajete nyní už pouze o udržení druhého místa?

„Nevím. Takhle na to nekoukám. Čeká nás další těžký zápas s Libercem. Chceme vyhrávat. Přesvědčili jsme se, že do šancí se dostáváme. Není to první takový zápas. Bylo to stejné proti Slavii, proti Boleslavi… Šance tam jsou, stoprocentní. Proměnit je, náskok není takový. Slavia nyní jede na vítězné vlně. Plzeň měla nedávno také velký náskok, postupem času se tenčil. Ve fotbale je všechno možné. Míč je kulatý. My musíme jít dál trpělivě, poučit se z chyb a začít střílet góly.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 79. Wágner Hosté: 72. Krmenčík Sestavy Domácí: Rakovan – Cedidla, P. Buchta, Hnaníček – Matejov, Podio, Jiráček (C), Bartošák – Fantiš (88. Čanturišvili), Poznar (83. Janetzký) – Wágner (90+2. Železník). Hosté: A. Hruška – Řezník, Hejda, Brabec (C), Limberský – Kalvach, Procházka – Kayamba, Hořava (84. Beauguel), Hloušek – Krmenčík. Náhradníci Domácí: Šiška, Giorgadze, Čanturišvili, Janetzký, Kolář, Nečas, Železník Hosté: Kozáčik, Beauguel, Herc, Hubník, Janošek, Mihálik, Pernica Karty Domácí: Hnaníček, Jiráček, Matejov, Wágner, Hnaníček Hosté: Brabec Rozhodčí Pechanec – Moláček, Blažej Stadion Stadion Letná, Zlín Návštěva 3742 diváků

