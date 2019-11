LIGOVÝ INSIDER: I pro mě je Souček výš než Busquets. Seděla by mu Itálie | iSport.cz

Bez Součka Slavia přišla o možnost obhájit ceněný double. S ním v sestavě přišel tajfun, jak trenér Jindřich Trpišovský označil výkon svého mužstva po vedoucí brance. Vytáhlý středopolař přidal i druhý gól, a měl zaděláno dokonce na hattrick, kdyby proměnil penaltu. Vedle toho si jako vždy vzorně plnil defenzivní povinnosti. „Výborně pracuje a dává góly, to je velký dar. Dostává se do spousty zakončení a je nebezpečný i při standardních situacích,“ chválí Jiránek.

Právě díky těmto vlastnostem univerzálního fotbalového vojáka se expert deníku Sport Miroslav Koubek a po něm i trenér Baníku Bohumil Páník pustili do srovnávání s Busquetsem, ač je jeho role dána i nutností odvádět černou práci za hvězdné spoluhráče v čele s Lionelem Messim. „To je hráč pro jednu pozici, má menší akční rádius. Doopravdy bych možná Součka postavil i výš,“ přidává se Jiránek. Ten jinak vedle vynikající hry rozebírá i mimořádný charakter čtyřiadvacetiletého českého reprezentanta. „Působí na mě skromným, obyčejným dojmem, má v sobě pokoru. Je to velké plus,“ soudí Jiránek.

Součkovy výkony zaujaly už před časem zahraniční vekokluby, podle čerstvého prohlášení jeho manažera Pavla Pasky i slávistického bosse Jaroslava Tvrdíka však má dokončit nynější sezonu v červenobílém dresu. A to i navzdory výstupní klauzuli přinejmenším 382 milionů korun, jež prý bude navýšena. Dá se tedy na Součkovo setrvání opravdu spoléhat? „Možná chtěli, aby měl klid. Podle mě v zimě odejde,“ domnívá se Jiránek.

Bez ohledu na to, kdy předpokládaný přestup přijde, očekává se, že to bude směrem do nejlepších evropských soutěží. Jiránek se domnívá, že by se Souček mohl vydat na Apeninský poloostrov. „Myslím, že nejlépe by zapadl do italské ligy. Třeba v Anglii by mohl mít kvůli přece jen nižší rychlosti problémy,“ domnívá se někdejší obránce Regginy, Birminghamu či Spartaku Moskva.

Pokud jde o odvetu v Barceloně, není Jiránek příliš optimistický. Očekává totiž jiný zápas než v Praze – Barcelona hraje doma a po prohře 1:3 v Levante půjde do utkání naplno. „Přál bych Slavii úspěch, ale Barcelona vyhraje 3:0,“ tipuje.

Podívejte se na videu i na to, jak Martin Jiránek hodnotí ligový debut stopera Ladislava Takácse v základní sestavě Slavie a čím mu připomíná Simona Deliho, nebo jak hodnotí norskou posilu Sparty Andrease Vindheima.

