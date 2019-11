Liberecký Mara popsal svůj příběh: vážná nehoda i cesta z divize | iSport.cz

Je opatrnější, zachovává klid. Střední záložník Kamso Mara se autonehodou změnil, sám říká, že se vrátil na hřiště silnější. Z kompletně zničeného auta tehdy vyvázl s pohmožděnými obratli, na návrat se chystal skoro půl roku. Teď si ale život i fotbal užívá, ví, že to nejtěžší už má za sebou, vyhlíží navíc další starty v reprezentaci, do níž byl minulou reprezentační přestávku poprvé povolán.

Jak jste se dostal do Čech?

„Byl jsem ve čtvrté francouzské lize (divizi) a po jednom ze zápasů mi zavolal manažer. Do té doby jsem ho neznal, ale zavolal mi a nabídl, jestli bych nechtěl, aby pro mě pracoval. Po třech měsících se ozval s tím, že je možné, abych hrál v Česku. Souhlasil jsem a dostal se do Vlašimi, pak na půlroční hostování do Jihlavy v nejvyšší soutěži a následně přestup do Liberce.“

Na ligu už jste si zvykl?

„Nevěděl jsem, co čekat. Už předtím jsem znal Ibrahima Traorého a Simona Deliho, ale jinak jsem představu neměl. Pochopil jsem, že v lize musíte běhat. Jakože hodně běhat. Všechny soutěže jsou jiné a česká liga je právě hodně o běhání, francouzská zase o taktice, španělská pak o fotbalovosti. Každopádně přišel jsem, tak musím dělat, co je potřeba. Když půjdu třeba do Španělska, budu muset zase dělat to, co po mně vyžadují tam… Liga je dobrá, bojovná a líbí se mi.“

Co čeština? Jak vám jde?

„Už je to lepší. Mám domluveného učitele, každé pondělí a středu se spolu učíme. Postupem času se moje čeština lepší, už umím pár slovíček. Dokonce jsem se díval v češtině na Okresní přebor.“

A rozuměl jste?

„Ne úplně všemu, ale i tak to bylo hrozně vtipné.“

Nevznikla z toho nějak přezdívka Kamil? Říká vám tak s oblibou i trenér Pavel Hoftych.

„Přezdívka vznikla hned, co jsem přijel do Česka. Už první kouč, který mě vedl ve Vlašimi, na tréninku řval Kamile, Kamile… Jenže já vůbec nevěděl, že mluví na mě (směje se). Pak na mě i ukázal, tak jsem ho opravil, že se jmenuju Kamso. Odpověděl, že odteď Kamil a já si řekl, že ok. Od té doby se to se mnou táhne a říká mi tak každý i v Liberci, je to srandovní.“

Výhrou (3:2) nad Příbramí jste o minulém víkendu potvrdili předchozí formu. I s pohárem máte tři vítězství v řadě, což se v sezoně ještě nestalo. Výsledky těší, že?

„Byl to těžký zápas. Věděli jsme předem, že nepůjde o nic jednoduchého, ale hráli jsme dobře a vytvářeli si šance. Vítězství je důležité pro nás, klub i fanoušky. Naše aktuální pozice v tabulce není pro Liberec dost dobrá. Slovan musí být čtvrtý, pátý tým v lize. Myslím, že se všechno otáčí k lepšímu a budeme pokračovat. Příbram je dobrý klub, dobrý soupeř a na minulý zápas s ní si pamatuju.“

Kvůli nehodě z konce srpna 2018.

„Vybavuji si to přesně. Hráli jsme u nich, po zápase jsem vzal auto a jel za přítelkyní do Opavy. Byl jsem utahaný