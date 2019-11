Sparta bez Kangy: Jílek na to myslel dopředu. Neumí strhnout, říká Fukal | iSport.cz

Vyhrála čtyři z posledních pěti soutěžních zápasů, po hrůzostrašném vstupu do sezony si alespoň částečně spravila chuť. Pořádná zkouška na Spartu ale čeká, už dnes (17.00 O2 TV) se vyrazí bít o ligové body do Jablonce. Tedy na hřiště týmu, před který by se ráda protlačila. Náročnou písemku ale musí napsat bez své stěžejní postavy: hvězdný záložník Guélor Kanga totiž stojí pro čtyři žluté karty. Co to pro naděje Letenských na úspěch znamená? V zamčené části článku mluví o Kangově neúčasti i kouč Jablonce Petr Rada, Milan Fukal pak v rozhovoru popisuje, co by měl Gabonec v jeho očích dávat týmu více.