Movember a první góly Pokorného: Na tréninku padají, byla to jen otázka času | iSport.cz

Slušná defenziva při hře ani výšková převaha nestačila Karviné na to, aby si z malého slezského derby v Ostravě odvezla nějaké body. Důvod? Baník udeřil třikrát ze standardních situací, kde excelovali obránci, a vyhrál 3:0. Stoper Jakub Pokorný se trefil dvakrát, bek Jiří Fleišman se blýskl parádně zakrouceným přímákem. „Nevím, jestli jsem nějaký jumper, ale na tréninku mi to tam celkem padá. Byla to jen otázka času, jsem rád, že to tam padlo,“ usmíval se hrdina Pokorný. Ocenil ho i trenér Bohumil Páník: „Byl téměř bezchybný. Rychlý, důrazný, četl hru a dva góly? To je něco navíc, roste z něj výborný hráč.“

Ulevilo se vám za první ligové branky?

„Já tam nejsem od toho, abych je dával, ale abych je ubránil. Máme nulu, což se strašně cení. I proti Karviné, která se teď střelecky trápí. Jsem rád, že se na nás nechytli. Dva góly padly ze dvou šancí, za to jsem rád.“

Super bilance.

„Kdybych si příští zápas zase trefil na 1:0, bylo by to super. To na 3:0 už byla taková pojistka.“

První gól jste trefil pohotově z voleje, že?

„Flaška (Jiří Fleišman) mě tam krásně našel. Nevím, jestli to takhle přesně chtěl, ale já jsem tam vyplul sám, chtěl jsem to takhle trefit. Prošlo to gólmanovi mezi nohama a se štěstím to tam padlo.“

Zápas vám ale sedl od začátku. Nejdřív povedený skluz, pak sebevědomé obhození soupeře...

„Sebevědomí jsem se snažil získat, už když jsem hrál třetí ligu za béčko. Kde jinde ho chytat než na rozehrání za B-tým. Snažím se věřit si, kdybych si nevěřil, tak nemám na hřišti co dělat.“

Jak spokojený jste s domácími zápasy? Sedmkrát v řadě jste neprohráli.

„Doma jsme válec, ale venku se trápíme, nedáváme góly. Teď jsme sice hráli na hřištích soupeřů, kteří jsou proti nám vždy favorité, ale prostě tolik proher venku být nemůže. Ale nevím, co vylepšit...“

Možná taky sebevědomí?

„Děláme někdy zbytečné chyby, a od toho se to už odvíjí. Horko těžko se pak dostáváme do hry.“

Mimochodem, nosíte knír v rámci akce Movember. Přinesl štěstí, tak ho možná necháte i v prosinci, ne?

„Ne, to určitě ne, ono stačí bouchnout dveřmi a opadá to. Je to jenom na Movember.“ (smích)