Netradiční záložník Krch trefil dvakrát břevno. Velká smůla, smutnil | iSport.cz

Co říct k vašim dvěma pokusům do břevna?

„Velká smůla. Při první hlavičce to jeden z boleslavských hráčů tečoval na břevno, ještě to bylo zespoda a pak o zem ven. Při druhé střele jsem si říkal, že by to tam mohlo letět, ale zase to bylo o spodní část břevna, a zase o zem ven. Smolné.“

Co jste si v tu chvíli říkal?

„No, neradoval jsem se, nebyl to ani v jednom případě gól. Ale bral jsem to, že to tak prostě je. V prvním poločase by to bylo na 2:0. Mohl to být náskok, který jsme už třeba nemuseli pustit. To byla obrovská škoda.“

Mladá Boleslav - Bohemians: Mohlo být srovnáno, Krch napálil břevno!

Myslíte tedy, že hlavička v první půli byla zlomovým momentem zápasu?

„Mohlo to být zlomové. Bohužel jim pomohlo štěstí, že šel míč ven. Kdyby to bylo na 2:0, dopadlo by to třeba jinak.“

Nastoupil jste netradičně ve středu zálohy. Jak se vám hrálo?

„Dlouhá léta jsem hrál už jen stopera. Řekněme, že svůj styl mám založený na pracovitosti a běhavosti. Snažil jsem do toho dát srdce, odběhat to. Když byla možnost, chtěl jsem dát jednoduchou nahrávku, nechtěl jsem si nic komplikovat. Bál jsem, že to bude ohromně těžké, nakonec se to nějak dalo zvládnout. Bohužel jsme nebodovali, i když si myslím, že jsme na to měli.“

A jak jste se ve středu zálohy cítil?

„V prvním poločase jsem měl chvíli, kdy jsem dal dva bazény za sebou. To jsem pak neměl plíce. Ale člověk se do toho dostane a odběhá to. Když se prohrává, chce člověk běhat o to víc.“