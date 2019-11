Jílek: První gól Jablonce byl stěžejní. Jsme křehcí, čekal bych jinou reakci | iSport.cz

Čím si vysvětlujete tak rozdílnou výkonnost v obou poločasech?

„Rozhodl špatný vstup do druhého poločasu. Inkasovaná branka nám samozřejmě nepomohla. Jablonec naopak dostala na koně, dodala mu hodně energie. My jsme byli nekvalitní v přechodové fázi, měli jsme tam hodně ztracených míčů. Nedokázali jsme balon pořádně podržet a vytvářet si nebezpečné situace. V závěru se hra trochu vyrovnala, od nás to ale bylo málo.“

Branka na 1:2 s mužstvem hodně zacloumala, souhlasíte?

„Byla stěžejním faktorem. My jsme stále křehcí ve smyslu odolnosti. Abychom nepodlehli případnému tlaku, neobávali se o výsledek a zápas dohráli fotbalově. Musíme být sebevědomější a přidat třetí branku.“

V sezoně se vám to nestalo poprvé. Dá se tedy říct, že vás to nepřekvapuje?

„Samozřejmě bych očekával jinou reakci. Mentalita hraje obrovskou roli, to už jsme si ověřili, v sezoně nás to potkalo několikrát. Sebevědomí pořád není na takové úrovni.“

S prvním poločasem ale můžete být spokojený.

„Dali jsme sice dvě krásné branky, ale klidně jich mohlo být víc. Postrádali jsme větší kvalitu v dohrávání situací, my jsme spoustu míčů vyházeli, to je zásadní. Dáváme tím příležitosti soupeři.“

Za stavu 2:2 jste na hřiště poslal nejprve defenzivního záložníka Georgese Mandjecka. Myslel jste tedy především na defenzivu?

„My jsme tam moc hráčů na posílení ofenzivy neměli. Ale v tomhle nebyl problém, chtěli jsme, aby nám Georges pomohl v podržení míče, v tom je silný. Posunuli jsme výš Michala Trávníka, v přechodu do útoku nám ale chybělo víc kvality. Ani Martin Hašek nebyl ve druhém poločase už tak výrazný.“

Jak jste viděl situace před vaší první brankou a v samotném závěru, kdy nebyl uznán gól Jablonce?

„U té druhé situace jsem byl přesvědčený, že tomu předcházel faul. U té první to bylo tak dobře udělané, s načasovaným náběhem, že jsem tak trochu věřil, že by z toho gól být mohl. Bohužel jsme moc dalších akcí v takové kvalitě nepředvedli.“

