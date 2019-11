Drobný: Druhý gól? Mžik, měl jsem to chytat. Vypíchl pokrok Budějovic | iSport.cz

Jaký pro vás byl zápas se Spartou?

„Na Letné si to člověk musí užít, navíc v mém věku, kdy se může stát, že je to poslední zápas na tomto stadionu. Odmala jsem Spartě fandil, táta mě sem vozil, jednou jsem tu s Dynamem dostal sedm gólů, to se nesmělo opakovat. Zápas to byl krásný, i pro lidi, moc jsem si to užil.“

Třikrát jste vedli, výhra nebyla daleko, že?

„Je to tak. Věřil jsem, protože jsme tu chtěli vyhrát. Jeli jsme na Spartu s respektem, ale věděli jsme, že nemůžeme zalézt. Má lepší individuální kvalitu, o tom se nemusíme bavit, ale chtěl bych smeknout před našimi kluky. Když jsem s nimi trénoval v létě a porovnám to, co se dělo v tréninku nebo v zápase s tím, jak to vypadá teď, tak to je úžasné. Klobouk dolů před týmem a trenérem.“

Vyčítáte si některý z inkasovaných gólů?

„Určitě ten druhý. Myslím si, že jsem Plavšičovu střelu měl chytat. Myslel jsem, že to jde vedle, ale nakonec to skončilo v bráně. Byl to mžik, ale takové góly bych neměl dostávat.“

Který zákrok byste naopak vypíchl?

„To je jedno, každý zákrok je důležitý. Hlavně, že jsme si pohlídali, když byl vepředu Tetteh s Kozákem. Oba jsou to výborní hlavičkáři, vysocí. Sice jsme dostali tři góly, ale tři jsme i dali. Tak to někdy je. Zápas se mi líbil, škoda, že jsme nevyhráli, ale mohli jsme i prohrát. Celkově převažují pozitiva.“

Třetí gól jste vstřelili po vašem dlouhém výkopu, bylo to nacvičené, nebo jste improvizoval?

„Nacvičené úplně ne, ale je to jednoduché pravidlo. Jak je to vepředu jeden na jednoho tak jsme domluvení, že to budu nakopávat za obranu a kluci, ať už Ledecký nebo Schranz, tam mají nabíhat do volného prostoru. Měli jsme i štěstí, že se to na Spartě povedlo.“

Sparta - České Budějovice: Neuvěřitelné - obrovská Kayova chyba a hosté znovu vedou 3:2!

Sparta vám ke gólům pomohla několika chybami…

„Fotbal je o individuálních chybách. Můžu říct, že jsem při druhém gólu také chyboval a domácím jsem pomohl. Je to o chybách a v první lize je týmy trestají. Kdyby nikdo nechyboval, tak budou zápasy 0:0.“

Jak jste jako zkušený gólman viděl počínání brankáře Sparty Milana Heči při vašem druhém gólu? Mohl udělat něco jinak? Přeci jen branka padla z trestného kopu z relativně velké vzdálenosti…

„Trochu jsem to viděl, ale asi bych si to musel prohlédnout ze záznamu. Míč, se kterým jsme hráli, byl hodně nepříjemný. To je věc, nad kterou bych se určitě pozastavil. Jsme snad jediná liga, kde každý tým hraje s jiným míčem. To máte čtyři druhy od jedné značky, dva tři druhy od jiné a tak dále. Je to tragédie. Možná to vyzní jako výmluva, ale ať chcete nebo ne, tak každý míč se chová úplně jinak. Je v tom opravdu diametrální rozdíl. Ty míče jsou navíc hodně rychlé. Milan Heča je dobrý gólman, několikrát jsem ho chytat viděl. Například když by ho Sparta neměla s Bohemians, tak by prohrála. Navíc Čolič to kope hodně nepříjemně, to znám z tréninku.“

Sparta - České Budějovice: Další šok pro Letnou, Čolič posílá hosty do vedení 2:1!

Jak si vysvětlujete vaši sérii pěti výher a jedné remízy v šesti zápasech?

„Jak jsem říkal, když jsem s kluky trénoval v létě, tak ne, že by se trénovalo jinak, ale nyní postupem času začali chápat, co po nich chce trenér. Velký respekt před nimi, stejně jako před realizačním týmem, včetně masérů. Hodně nám pomohl i příchod Tomáše Sivoka. Hodně řešíme věci i s Martinem Vozábalem (sportovní manažer ČB) a vše se hýbe k lepšímu.“

Byl pro vás návrat do Čech, potažmo Budějovic, šok?

„Šok to byl, ale zároveň jsem věděl, do čeho jdu. Nemůžeme ale českou ligu srovnávat s bundesligou. To bychom srovnávali nesrovnatelné.“

Tomáš Sivok naznačil, že by po sezoně mohl skončit, i když s úsměvem. Co vy, jakou plánujete budoucnost?

„Žádný plán nemám. Do Budějovic jsem přišel jako trenér brankářů, abych jim pomohl se záchranou ligy, protože v tu chvíli jsme byli poslední. Dali jsme si za cíl udržet první ligu, a co bude potom, to jsme zatím neřešili. Všichni brankáři, které v Dynamu máme, tak mohou ligu chytat, jenom to musí dokázat v tréninku. Sportovní forma občas není, takže kluci musejí makat dál.“