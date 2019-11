V Teplicích řádili „muži v černém“: Vymyšlená penalta i gól z ofsajdu! | iSport.cz

Krátce po rozehrání druhé půle utíkal ostravský Nemanja Kuzmanovič na teplickou branku, domácí obránce Michal Jeřábek jej ještě před vápnem stáhl k zemi, ale sudí Pavel Královec jako by si přesně měsíc dopředu zahrál na Ježíška a daroval Baníku pokutový kop.

Teplice - Baník: Jeřábek poslal Kuzmanoviče k zemi před vápnem, sudí ale nařizuje penaltu pro Baník!

Paradoxně se vše událo krátce poté, co fanoušci vyvěsili transparent s heslem „Berbr, Chovanec, VAR! Teplice neumlčíte“ čímž příznivci „sklářů“ reagovali na předešlá utkání se Spartou či Slavií, kde se severočeský klub cítil být poškozený.

I tentokrát cítili hráči křivdu. „Bylo to minimálně metr venku. Dráha v trávníku po mém zákroku to dosvědčuje. Do vápna jsme spolu už jen doklouzali,“ dušoval se teplický obránce Jeřábek po utkání. „Ostrava vstřelila nádherný gól z penalty,“ ironicky si přisadil útočník Jakub Řezníček.

Naštvaný byl i trenér Stanislav Hejkal. „V první fázi celé akce byla naše chyba na půlce Baníku, ten z toho vyjel a po šíleném Jeřábkově bránění se udál pokutový kop. Myslel jsem si, že je to venku, ale nakonec se fakt kopala penalta. Nevím, co k tomu vůbec mám říct. Poměr odpískaných penalt pro nás je nula a pro soupeře šest. Víc to nebudu komentovat,“ zlobil se kouč Severočechů.

„Nesedím u monitoru jako vy, takže se k tomu vůbec nebudu vyjadřovat,“ ucedil ostravský trenér Bohumil Páník. Zato faulovaný Kuzmanovič zachoval věrnost klubovým barvám. „Pro mě to byla penalta. Byl jsem faulovaný. Zda to bylo venku, to jsem si přitom nevšiml.“ K exekuci se postavil v jubilejním 100. utkání stoper Patrizio Stronati a s přehledem ji proměnil.

Teplice - Baník: Stronati s přehledem proměnil penaltu, 0:1

Aby to však od pánů v černých trikotech nebylo jen na jednu stranu, nakonec po jejich dalším selhání padl vyrovnávací gól. Osmnáctiletý záložník Matěj Radosta si po hodině hry všiml nabíhajícího Řezníčka, vyslal mu balon za obranu, domácí forvard utekl všem ostravským bekům a s přehledem překonal bezmocného brankáře Jana Laštůvku.

Jenže v tom byl opět háček. Zatímco televizní záběry O2 TV Sport či České televize nedokázaly odhalit Řezníčkovo postavení mimo hru, nakonec se jeden, který domácího hráče usvědčil. Paradoxně z kamery hostujícího klubu.

Teplice - Baník: Řezníček utekl obráncům a své sólo zkušeně proměnil, 1:1

„Šel jsem do náběhu a rozhodčí to posoudili, jak to posoudili. Nevím, co k tomu říct,“ klopil hlavu dolů autor vyrovnávací trefy. „Do náběhů musím chodit, snažím se vždy jít za záda stoperů, aby mě neviděli. Je to náš plán s trenérem. Zda jsem při tom v ofsajdu, to nestíhám kontrolovat,“ dodal.

„Rád bych se k tomu vyjádřil, ale na žádném záběru to nebylo průkazné,“ uvedl trenér Hejkal. „Když jsem se na to ptal sudího u té penalty, řekl mi, že má jen zlomek vteřiny na rozhodnutí,“ dodal kouč „sklářů“.

Kuzmanovič, který jej stíhal, sám nechápal, kde Řezníček vyplaval. „Říkal jsem si, jestli to není ofsajd, protože jsme byli se Stronatim na jedné úrovni a najednou byl Kuba pět metrů před námi. Vůbec nevím, kde tam vyplaval, jestli to byl ofsajd, nebo měl fakt dobrý náběh. Ale to musí posoudit jiní, zda to tak bylo.“