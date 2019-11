Guľa za Vrbu už v zimě? Tým dostal za Karvinou pokutu dva miliony korun | iSport.cz

Angažmá Pavla Vrby v Plzni se možná počítá už jen na týdny. Ambiciózní vedení Viktorie je hrubě nespokojeno s posledními výkony a výsledky mužstva a seriózně zvažuje změnu na postu hlavního trenéra už v zimní přestávce. Novým koučem červenomodrých by se měl stát čtyřiačtyřicetiletý Slovák Adrián Guľa, který momentálně vede reprezentační jedenadvacítku své země. Plzeň čekají do konce roku domácí zápasy s Bohemians a Teplicemi, které si proloží výjezdem na Slovácko. V placené části článku se mimo jiné dozvíte, kolik by Plzeň vyhazov úspěšného kouče stál – i co jej komplikuje.