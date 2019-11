Laštůvku překvapil Jánošův zkrat: Jen tak druhé nefackuje, měl jsem jasno | iSport.cz

Co říkáte na zákrok Adama Jánoše? Po Součkově faulu se po soupeři ohnal, dal mu facku a byl vyloučený. Byla to klukovina?

„I Adam určitě sám ví, že to na červenou bylo. Už měl navíc žlutou, ale to podle mého nehrálo roli. Nemělo by se to stávat. Chtěli jsme pak hrát i kvůli němu. Každý občas neudrží nervy, i když by měl. Opavě to ale uškodilo, protože nebyla ve druhé půli lepší.“

Sudí Berka dal Jánošovi nejdřív žlutou (druhou v zápase), pak se šel podívat na video a volal si ho z kabiny zpátky. Nenapadlo vás třeba, že chce kartu zrušit?

„Ne, já ten zákrok viděl a měl jsem hned jasno, že to bude červená. Jakékoli naznačení surové hry nebo oplácení je trestané.“

Adam je takový, že fackuje druhé?

„Právě že není, překvapilo mě to. Byla to škoda. Rozhodčí na něj písknul faul, bylo to dlouhé držení a asi málokdo by udržel v tu chvíli nervy. Stalo se, bohužel.“

SESTŘIH: Baník - Opava 0:0. Jánoš po facce soupeři viděl červenou Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

S Opavou máte bod, je to pro vás ztráta?

„Je. První poločas nám nevyšel celkově. Nesoustředili jsme se na naši hru. Spíše jsme jim chtěli chodit do těla, tak jak to dělali oni. To byla asi chyba. Před pauzou jsme dostali červenou kartu, což nám potom paradoxně pomohlo, protože druhý poločas už byl lepší. Měli jsme tam nějaké náznaky, Opava naopak jen jednu šanci.“

Proč vám první poločas nevyšel? Překvapila vás Opava?

„Věděli jsme, že do nás budou chodit a hrát dlouhé balony na Dediče. Možná jsme se opravdu až moc soustředili na to, abychom hráli tvrdě a vůbec jsme nehráli to, co poslední domácí zápasy. Nehráli jsme naši hru. Bylo tam hrozně moc ztrát, zkažených lehkých přihrávek, kolikrát jsme to zakopli do autu.“

V prvním poločase jste prsty vyškrábnul na tyčku stoprocentní šanci Suse, jak jste zákrok viděl?

„Měl jsem i štěstí, protože Jirka Fleišman mi to tam ještě tečoval, byl jsem nakročený na levou stranu, ještě jsem zareagoval. Spadlo mi to na malíček a pak se štěstím na tyč. Obrovské štěstí. Od toho tam jsem, abych něco chytl. Nebo aby mě něco trefilo.“

Baník - Opava: Tečovaný pokus Suse vytěsnil Laštůvka reflexivně na tyč Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

V deseti jste měli několik šancí ze standardních situací, věřil jste, že klapnou?

„Bylo by to hezké, kdybychom to tam dotlačili, ale jejich gólman to tam dvakrát chytil. Jirka Fleišman ho chtěl nachytat ze strany a tu hlavu Diopa (v 93. minutě) taky chytil hezky.“

Ve druhé půli jste vyběhl do pole za ležícím Součkem z Opavy. Co jste mu říkal?

„To už bylo takové nahecované. Říkal jsem mu, že furt padá a leží. Oni nás taky nešetřili, derby se vším všudy a my jsme ho nezvládli.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Laštůvka – Fillo, J. Pokorný, Stronati, Fleišman (C) – Holzer (64. Granečný), Jánoš, R. Hrubý (90. Procházka), Kuzmanović – Diop, Smola (76. Jirásek). Hosté: Fendrich – Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek (C) – Sus (75. Šulc), Souček, Schaffartzik (65. Juřena), Jan Řezníček (87. Helebrand), Mondek – Dedič. Náhradníci Domácí: Budinský, Granečný, Pazdera, Procházka, Jirásek, de Azevedo, Baroš Hosté: Šrom, Helebrand, Jursa, Šulc, Rychlý, Juřena, Stáňa Karty Domácí: Jánoš, Stronati, Jánoš (č), Smola, Jirásek Hosté: Souček, Svozil, Mondek Rozhodčí Berka – Flimmel, Váňa, 4. rozhodčí: Dubravský Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice Návštěva 12 855 diváků

Baník - Opava: Hlavičku Diopa skvělou robinsonádou vyškrábl Fendrich

Baník - Opava: Laštůvka vytáhl hlavičku Simerského na tyč