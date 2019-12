Uštěpačný Vrba: Taky bych rád měl Daridu nebo Horvátha v top formě | iSport.cz

Žádná krása, minimum vyložených šancí a vítězství 1:0. Plzeň zmákla nevzhledný souboj s Bohemians po brance Lukáše Kalvacha, jenž těžil z hrubé chyby matadora Josefa Jindřiška. Víc favorit nepředvedl a do poslední chvíle se klepal o tříbodový zisk. Zejména v ofenzivě předvedl zoufale málo nápaditosti. „Taky bych si představoval, kdybychom měli v nejlepší formě Daridu, Horvátha a Hrošovského. My je bohužel nemáme,“ ušklíbl se trenér vítězů Pavel Vrba.

V týdnu se spekulovalo o jeho možném konci na západě Čech. Byť má s Viktorií kontrakt do konce sezony, některé indicie napovídají, že by mohl odejít už v zimní pauze. Nicméně Vrba se k tématu nevyjádřil.

„Dnešní tisková konference slouží jen ke zhodnocení zápasu s Bohemians. Spekulace médií, které se v týdnu objevily, nebudeme nijak komentovat,“ uvedl hned zkraje Václav Hanzlík, tiskový mluvčí plzeňského klubu.

Bohemians jste porazili hubeným výsledkem 1:0. Proč jste se o vítězství obávali až do poslední minuty?

„Bylo to víc bojovné, než jsme si představovali. Bohemka v nás ale budila respekt. Na Spartě sice prohrála 0:4, ale podle mého názoru měla stejně šancí jako domácí, a výsledek byl pro ni hodně krutej. Dnes si Bohemka šance nevytvářela, ale to my také ne. Z mého pohledu to není dobře. Je fajn, že jsme vyhráli, ale představoval bych si mnohem víc gólových příležitostí, než jsme měli.“

Chyběla větší podpora od krajních hráčů?

„Určitě byly ve hře momenty, kdy měly přijít míče do vápna a měli jsme i některé situace lépe dohrávat, dostávat se do pokutového území jednodušeji. Někdy jsme si to zbytečně komplikovali a akce chtěli dohrávat až do velkého vápna. Na druhou stranu Bohemka odehrála velice dobré utkání, bojovala, byla hodně nepříjemná a báli jsme se až do poslední minuty. Respektuji kvalitu soupeře a to, co u nás předvedl.“

Jediná branka padla po velkém kiksu Josefa Jindřiška. Souhlasíte s tím, že vám soupeř výhru trochu daroval?

„Někdo bude říkat, že nám Bohemka výhru darovala. Já zase říkám, že jsme v tu chvíli udělali dobrý vysoký presink, získali balon a soupeře jsme potrestali. Napište si to, jak chcete.“

Projevila se na kvalitě utkání i atmosféra. Dorazilo jen pár tisícovek diváků...

„Už jsem tady zažil mnohem horší počasí s mnohem lepší kulisou. Samozřejmě je to tím, že zápasů je větší počet, než tomu bývalo v minulých sezonách. To je ale věc fanoušků, jestli nás přijdou podpořit, nebo zůstanou doma a dívají se na televizi.“

Ve třech z posledních čtyř duelů jste skórovali vždy jen jednou. Víc branek jste nastříleli pouze Liberci, který ale zápas dohrával o deseti hráčích v poli. Jedná se v ofenzivě o hlubší problém?

„S Baníkem jsme vyhráli tuším 3:0.“

To jistě, ale to bylo už 20. října.

„Hm, tak jo, asi je to málo.“

Ptám se vás, zda jde o hlubší problém.

„O hlubší problém? Hlubší problém je spousta věcí.“

Tak jinak. Nescházela vám výraznější podpora směrem k Michaelu Krmenčíkovi?

„Taky bych si představoval, kdybychom měli v nejlepší formě Daridu, Horvátha a Hrošovského. My je bohužel nemáme. Nemám tolik možností jako v minulosti, kdy tito hráči byli v podpoře ofenzivy výraznější, než ti současní, kteří tady působí půl roku nebo rok. Uvidíme, zda to bude stačit, nebo ne.“

SESTŘIH: Plzeň - Bohemians 1:0. Těsná výhra Viktorie, jediný gól zařídil Kalvach Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.