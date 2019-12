Vánoční dárek! Práce třiceti lidí je pryč, naložil Hejkal Shejbalovi za chyby | iSport.cz

Zápas v Mladé Boleslavi se pro Teplice dlouho vyvíjel dobře. Severočeši precizně plnili taktický plán, od 48. minuty vedli, drželi mocnou boleslavskou ofenzivu na uzdě. Až do 71. minuty, kdy začal mohutný obrat domácích, kteří nakonec vyhráli 3:1. Smutným protagonistou byl teplický stoper Jan Shejbal.

Shejbal namazal Boleslavským nejprve na vyrovnávací gól, jeho šílenou přihrávku vystihl Marek Matějovský a rozjel gólový výpad. Brankář Tomáš Grigar se mohl přetrhnout, chytil nájezd Nikolaje Komličenka i následný pokus Tomáše Ladry, jenže na další dorážku Jiřího Klímy už nestačil. Sotva se rozehrálo, Shejbal opět chyboval a Budínský napálil z deseti metrů balon nekompromisně pod břevno.

Hejkal jen zíral. „Má to na své silnější noze a dvakrát jim to daruje. To je prostě vánoční dárek, tohle stoper nemůže udělat. Dobře, dostaneme gól po hrubé chybě, ale my to za dvacet sekund uděláme znova. Boleslav má tak kvalitní mužstvo, že to dokáže potrestat. Nebudeme se za nic schovávat. Takhle blízko výhry v Boleslavi už jsme dlouho nebyli a vlastní nedůsledností a hloupostí se o to připravíme,“ láteřil teplický kouč.

Šéf lavičky Severočechů očekával, že po vstřelené brance přijde nápor domácích. „A když už jsme si mysleli, že to ustojíme, přijde nepochopitelný zkrat dvakrát ve dvaceti sekundách. Práce třiceti lidí kolem tohoto utkání přijde vniveč. Tahle prohra nesmírně bolí. Já jako trenér jsem dal Shejbala na levého stopera, takže jsem za to zodpovědný i já. Říkáme, že tuhle přihrávku soupeři očekávají, že tam pro ni nechávají koridor, aby ji mohli chytit, a my to uděláme ve dvaceti sekundách dvakrát,“ nechápal Hejkal.

V týdnu před důležitým utkáním se Zlínem, který je jen bod za Teplicemi, bude o hříšníkovi přemýšlet. „Musím se zamyslet, jestli má cenu pokračovat se Shejbalem na levém stoperu, protože jeho chyby se hromadí. Buď je to pokutový kop, nepřikrytí ve vápně, nebo něco jiného. Pokaždé máme problém ve stoperské dvojici nebo trojici,“ podotkl teplický stratég.

Naopak pochválil jiného stopera, mladého Jana Knapíka. „Hrál velmi dobře. Měl trošku problémy při třetím gólu, ale to už jste na té sjezdovce směrem dolu. Jinak si s tím poradil velice dobře, je to teplický příslib do budoucna. Jsem rád, že jsem odvážil k tomuto kroku a postavil jsem ho proti nebezpečné dvojici Mešanovič – Komličenko. On to zvládl, nezvládla to druhá strana,“ prohlásil Hejkal.