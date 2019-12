Kalvach: Konečně dávám góly. Slavia má náskok, ale jaro může vše změnit | iSport.cz

Nejlepší plzeňská posila? Jednoznačně Lukáš Kalvach, který gólem rozhodl nedělní zápas FORTUNA:LIGY s Bohemians. Letní nákup z olomoucké Sigmy se mimořádně vyplácí – 24letý středopolař vstřelil už třetí podzimní branku, výkony se prosadil i do reprezentačního kádru, kde zabojuje o nominaci na EURO. „Nelepilo nám to dopředu,“ mrzelo Kalvacha, že se Plzeň doma strachovala o hubené vítězství do poslední minuty.

Bylo náročné porazit Bohemku?

„Byl to těžký zápas, Bohemka hraje vždycky nepříjemně, důrazně. S tím jsme počítali, chtěli jsme se tomu vyrovnat. To se nám celkem povedlo. Ale na druhou stranu nám chyběla větší kvalita dopředu, kdybychom zlepšili útočnou fázi a nějaké situace dohráli lépe, nemuseli jsme se bát až do konce zápasu. Naštěstí jsme udrželi vedení 1:0 a vyhráli.“

Překvapilo vás, že se k vám míč po Jindřiškově chybě dostal tak snadno?

„Vyšlo to tak, že zrovna já jsem napadal výš, než normálně. Krmi (Michael Krmenčík) tam se mnou zdvojil Pepu Jindřiška, ke mně se to odrazilo. Dostal jsem se do šestnáctky, chtěl vystřelit křížem. Jsem rád, že jsem to takhle trefil.“

Projevuje se únava z dlouhé sezony, když jste začínali už v první půlce července?

„Možná trošku únava ke konci podzimu tam je, ale nemá to velký vliv. Nám to nelepilo dopředu, ale zase jsme to bojovností zvládli.“

Čím to, že se vám akce nedařilo dohrát do úspěšného konce?

„Některé situace dopředu nám nevychází. Pořád na tom pracujeme, zápasy nebyly snadné, soupeř byl důrazný, nepříjemný. Musíme na tom pořád pracovat, abychom zápasy do konce podzimu zvládli a měli přes zimu klid.“

Plzeň - Bohemians: Jindřišek snadno přišel o míč, který uzmul Kalvach a s přehledem otevřel skóre, 1:0

Vstřelil jste třetí ligový gól v sezoně, čekal jste takovou úspěšnost?

„Jsem určitě rád, že jsem konečně začal dávat víc gólů. Je to tím, že hrajeme na dva středové záložníky, mám vedle sebe Prochyho (Romana Procházku), tím pádem se můžu víc vysouvat a dostávat se častěji do ofenzivních situací. Jsem rád, že jsem dal tři góly, bylo to něco, na čem jsem chtěl zapracovat, víc se prosazovat než v době, kdy jsem hrál za Sigmu.“



Zvedají vám sebevědomí i pozvánky do národního týmu?

„Za nominace jsem rád, reprezentace je nejvíc. Na sraz v září jsem s tím moc nepočítal, velmi mě to překvapilo. Je to motivace do další práce, navíc se postoupilo na EURO. Základ je podávat dobré výkony ve Viktorce, pak může přijít i národní tým.“

Jste s druhým místem v tabulce spokojení, nebo budete chtít ještě prohánět Slavii?

„Nechceme se spokojit s tím, že jsme druzí. Vnímáme, že Slavia má velký náskok, ale už několikrát se stalo, že jaro může celou sezonu změnit. Slavia může klopýtnout a bude záležet na nás, abychom zvládali své zápasy. Určitě budeme chtít Slavii ještě potrápit.“

SESTŘIH: Plzeň - Bohemians 1:0. Těsná výhra Viktorie, jediný gól zařídil Kalvach

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 32. Kalvach Hosté: Sestavy Domácí: A. Hruška – Řezník, Hejda, Brabec (C), J. Kovařík – Kalvach, Procházka – J. Kopic (90+2. Mihálik), Al. Čermák (67. Hořava), Hloušek – Krmenčík (74. Chorý). Hosté: P. Le Giang – Podaný, Hůlka, Köstl, Krch – Nečas (88. Záviška), Jindřišek (C), Vacek (78. Novák), Hronek, Schumacher – Ugwu (60. Keita). Náhradníci Domácí: Kozáčik, Hubník, Hořava, Chorý, Mihálik, Janošek, Pernica Hosté: Valeš, Záviška, Keita, Vondra, Vaníček, Bederka, Novák Karty Domácí: Chorý Hosté: Podaný Rozhodčí Julínek – Kubr, Vlček Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 7 260 diváků

Plzeň - Bohemians: Kovaříkova koncovka byla dost nepovedená