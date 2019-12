400 milionů za Koláře! Slávistickou oporu láká legenda Arsenalu | iSport.cz

Byl by to druhý nejdražší přestup z české ligy do zahraničí. Ondřej Kolář by překonal i svého bývalého spoluhráče Alexe Krále, který odcházel v létě do Spartaku Moskva za přibližně 310 milionů korun. Na slávistického brankáře prý přiletěla nabídka atakující hranici 400 milionů korun, zájemcem má být francouzský OGC Nice.