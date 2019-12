INSIDER: Slavia ať prodává, Sparta měla vzít Sivoka. Drobný? Nedoceněný | iSport.cz

Zápasově nabitý podzim – a naopak chudé jaro. To je v této sezoně osud pražské Slavie, která po prohře s Interem Milán v Champions League přišla o pokračování cesty v pohárové Evropě. Dá se tedy očekávat pohyb v jejím kádru, v němž bude přetlak. Nastal čas zpeněžit Tomáše Součka a při výsadním postavení ve FORTUNA:LIZE si půl roku zvykat na hru bez něho? A co další opory? „Rozhodování je to těžké, ale určitě bych některé hráče prodal. Pokud budou sami chtít, v odchodu bych jim nebránil,“ říká v pořadu Ligový insider bývalý reprezentační obránce Martin Jiránek.

Mezi hráče, o něž je z ciziny zájem, patří i brankář Ondřej Kolář. Možnosti jeho přestupu aktuálně oťukávají z Nice, podle informací serveru iSport.cz je ve hře částka až 400 milionů korun, pokud francouzský klub přistoupí na finanční licitace. Otázkou je, zda je slávistický gólman s vynikající hrou nohama na takový krok po všech stránkách připraven. „Čas na to už nazrál, kvalitní výkony podává dlouhodobě. Na jeho místě bych to zkusil. Nepůsobí na mě dojmem, že by chtěl zůstat,“ míní Jiránek.

Mužem, který by naopak měl v Edenu natrvalo zakotvit, je podle Jiránka Ladislav Takács. Ten naposledy při výhře nad Karvinou (2:0) nahradil stopera Michala Frydrycha, a ještě vstřelil první, rozhodující gól. „Slavia ho nebrala jen tak, byl by to pro ni dobrý nákup. Jeho výhodou je, že může hrát na dvou pozicích,“ glosuje Jiránek, jenž by Takácse viděl spíše na pozici stopera než defenzivního záložníka.

Pokud jde o střed obrany, Sparta představila už osmé složení stoperské dvojice. K Davidu Lischkovi při těsné výhře 1:0 v Příbrami naskočil Georges Mandjeck, jenž dosud nastupoval v záloze. „Bral jsem ho jako záplatu, ale na téhle pozici má perspektivu,“ tvrdí Jiránek. Zároveň se přidává k hlasům, které se diví, že Letenští v létě nestáli o svého bývalého kapitána Tomáše Sivoka – i navzdory tomu, že je mu už šestatřicet let a rychlostně je na tom hůře. „Sparta udělala chybu. Takový hráč, který si umí udělat v obraně pořádek, jí schází,“ říká Jiránek na adresu exreprezentanta, jenž pomohl k vzestupu Českým Budějovicím.

Úspěšného nováčka, jenž naposledy zvítězil 1:0 v Jablonci, chválí za jeho hru a vyzdvihuje i dalšího veterána – čtyřicetiletého brankáře Jaroslava Drobného. Toho ostatně dobře zná ze společného působení v reprezentaci. „Jsem za něj strašně rád. Vždycky to byl super kluk do party, dělal výbornou atmosféru v kabině. Hraje se před ním skvěle,“ popisuje a souhlasí s tím, že gólman s bohatými zkušenostmi ze zahraničí, především z bundesligy, je v Česku nedoceněný.

Podívejte se ve VIDEU i na to, co si Martin Jiránek myslí o pozici záložníka Martina Haška ve Spartě a jak pohlíží na kauzu Václava Pilaře a vystoupení olomouckých hráčů proti němu.

