Kuzmanovič znovu setnul klokany: Obrovská úleva, máme klid na Spartu | iSport.cz

Je to velká úleva vyhrát po čtyřech měsících venku?

„Je to tolik? Samozřejmě je to úleva, hlavně po nepodařeném zápase doma, kdy jsme hráli víc než poločas v deseti. Potřebovali jsme vyhrát, abychom smazali ztrátu, to se nám podařilo.“

Byl druhý poločas takový, jak by to od Baníku mělo vypadat?

„Když se vyhraje, tak by to tak vypadat mělo. O přestávce jsme si řekli, že začneme jako na začátku, kdy jsme kontrolovali míč, pak jsme se zbytečně dostali pod tlak a prohrávali souboje. Pak jsme se zklidnili a strašně nám pomohl první gól. Potom se podařilo dohrát jednu situaci a skončilo to 2:0.“

Hodně se řeší, jestli je to pro vás lepší zkraje, nebo vepředu. Dneska jste se prosadil ze středu.

„Je to zápas od zápasu, teď jsem hrál dlouho zleva a když jste vepředu, máte víc balonů. Na kraji se třeba stane, že jsem pár minut bez míče. Ale nevadí mi to. Jestli jsem tam prospěšný, budu tam hrát.“

Velká úleva pro Baník, ale možná ještě větší úleva pro vás? Je to gól po strašně dlouhé době.

„Jasně, je to extrémní úleva. Sice to Dame Diop asi tečoval zadkem, ale asi mi ho připsali. Každý ofenzivní hráč potřebuje dávat góly a já ho dlouho nedal, tak věřím, že mi to přidá sebevědomí a klid na Spartu.“

Shodou okolností znovu proti Bohemians. Oblíbený soupeř?

„Je pravda, že za dva zápasy jsem jim dal tři góly. Takže to tak vypadá.“

Hodně se řešily penaltové situace. Souboj ve vápně Baníku a ruce u Bohemians. Nemáte to v tom sám trošku zmatek?

„To asi máme trošku všichni. To v našem vápně jsem neviděl, spíš mi to přišlo jako útočný faul. A Hronek si ruku sám nastřelil, to by podle pravidel asi penalta být neměla, takže to rozhodčí asi posoudil správně. Bohužel nikdo ta pravidla asi neví přesně.“