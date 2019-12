Rada se v Opavě bavil s fanoušky a chválil Doležala. Teď chce remízu Sparty | iSport.cz

Jak duel hodnotíte?

„Dobře se mi hodnotí. Jeli jsme sem v úplně jiné situaci než v poháru. Opava má nového trenéra a uhrála čtyři body s našimi konkurenty. Takže jsme sem jeli s respektem, věděli jsme, že i náš postup v MOL Cupu se tady rodil těžce. Až v prodloužení. Prvních dvacet minut jsme měli hru pod kontrolou, pak přišla špatná domluva, možná sluníčko do očí a domácí po našem nedorozumění stopera (Břečky) a gólmana (Hrubého) dali tyčku. To byl klíčový moment, protože dostat se do nevýhody, měli bychom to hodně složité. Říkal jsem, že může jedna hloupá chyba rozhodnout.“

Po změně stran jste se však hned dostali do vedení vy.

„Ve druhém poločase už jsme měli dobré kombinace, po autu se tam dobře dostal Holík a Doležal dal branku. Kontrolovali jsme hru, domácí se tam dostávali jen nákopy. Nicméně jsme úplně zbytečně inkasovali. Byli jsme pasivní a hodně daleko. Stejný gól jako přes kopírák dala Opava proti Boleslavi. Hrabina centruje a vlevo hráč zavírá tyč. Přišla horší pětiminutovka, vykopávali jsme to z brány. Vyvinuli tlak jednoduchými balony, ale Jugas s Břečkou to dobře uskákali. My jsme pak taky zazlobili, kdy Považanec přestřelil ve velké šanci. Ale následně Krob nádherně nacentroval a Pleštil ukázkově zavřel stranu. Už jsme to uhráli, protože domácí byli nepřesní. Jinak nás podržel Vlasta Hrubý. Ceníme si toho vítězství. Opava je hodně nepříjemná, je tam spousta kvalitních hráčů. Vzali jsme si teď ztracené domácí body s Budějovicemi zpět.“

Svou první ligovou trefou rozhodl dvacetiletý Dominik Pleštil, který byl na hřišti necelé tři minuty. To byl záměr?

„Pleštil je náš odchovanec, má velký potenciál, ale vždycky ho zabrzdí zranění. Je to rychlostní hráč s dobrou kopací technikou, dohodli jsme se, že bude dostávat hodně šancí. Může mu to pomoct do další budoucnosti.“

O přínosu Martina Doležala, kterému opět stačila jedna šance na gól, asi netřeba polemizovat, že?

„Pro mě ale není podstatné, jestli dá gól. Pro mě je důležitá práce. Nevidím v lize lepšího středního útočníka, než je on. Vyhraje spoustu balonů, navíc se vykopal i technicky. Dřív mu to nelepilo. Je obrovským přínosem, maká do devadesáté minuty naplno. Dal osm branek, ale i kdyby je nedal, pro mě je strašně důležitý. Je zaslouženě v reprezentaci, jeho výkony jsou k nezaplacení.“

Co jste řešil s opavskými fanoušky za vaší střídačkou?

„Publikum fandilo celý zápas, neslyšel jsem hanlivý pokřik. Komunikuju s každým, pokud to není urážlivé. K fotbalu to patří, máme se bavit s lidmi, aby se chodilo na fotbal.“ (úsměv)

Máte 32 bodů stejně jako třetí Boleslav, která hraje zítra na půdě šesté Sparty. Komu budete fandit?

„Nejradši bych asi bral remízu, ale uvidíme. Soustředíme se hlavně na sebe.“