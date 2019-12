Plšek o sudích: Katastrofa, co tady předvedli. Já na hrotu? Blbé... | iSport.cz

Karviná - Olomouc: Ba Loua poslal do vápna parádní míč, který prodloužil hlavou do sítě Lingr, 1:1 • iSport TV

Při nedostatku útočníků musel v Karviné znovu na hrot. To není pozice, ze které by byl Jakub Plšek (26) odvázaný. „Hodně míčů na hlavě, na prsou a málo do nohy. Těžko se mi hrálo. Obránci byli dobří,“ shrnul olomoucký ofenzivní záložník po remíze 1:1. K tomu cítil křivdu, že ho rozhodčí zastavili při brejku odpískáním ofsajdu.

Je vám bod málo?

„V prvním poločase jsme přežili jejich závary. Nějakým způsobem jsme ubránily standardky, navíc jsme dali gól. V poločase si něco řekneme a z mého pohledu jsme úplně zbytečně zalezli. Splašenou hrou jsme je dostali do tlaku. Vyvrcholilo to vyrovnávacím gólem.“

Jednou vás při brejku zastavili rozhodčí odpískáním ofsajdu. Zjevně mylně.

„Jestli tohle byl ofsajd…(kroutí hlavou) To byla katastrofa, co tady předvedli. Měl jsem tři žluté. Ten (rozhodčí) na mě čekal, aby mi mohl dát čtvrtou.“

Nebylo standardních situací až příliš?

„Ze hry jsme jim toho moc nedovolili. Hrozili spíš ze standardek. Jednou z toho dali gól.“

Vy jste musel v nouzi opět naskočit na hrotu. Jaké to je?

„No, blbé. (úsměv) Hodně míčů na hlavě, na prsou a málo do nohy. Těžko se mi hrálo. Obránci byli dobří. Měli jsme dát druhý pojišťovací gól a bylo by po zápase.“

Nepomohlo vám ani nucené střídání karvinského stopera Pavla Dreksy?

„Přišlo mi, že se ještě daleko víc semknuli. Neublížilo jim to. Nový trenér asi přinesl do Karviné svěží vítr. Ti hráči bojují, odevzdali maximum. Bylo to bojovné utkání. V určitých segmentech nás soupeř přetlačil. Škoda, chtěli jsme tři body.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 9. Ledecký, 50. L. Havel Hosté: Sestavy Domácí: Drobný – Čolić, L. Havel, Sivok, P. Novák – Schranz (85. Táborský), Čavoš – Javorek, Havelka, Mršić (78. Ekpai) – Ledecký (69. Brandner). Hosté: Kočí – Cmiljanović, Kodr, Tregler, Antwi (46. Ma. Zeman) – Petrák, Polidar – Květ (65. Alvir), Jan Rezek, Šimek – Slepička (80. Stuparevič). Náhradníci Domácí: Křížek, Kladrubský, Táborský, Brandner, Helešic, Kulhánek, Ekpai Hosté: Boháč, Zeman, Alvir, Stuparevič, Soldát, Voltr, Kříž Karty Domácí: Ledecký, Sivok Hosté: Šimek, Petrák Rozhodčí Královec – Nádvorník, Mokrusch Stadion Fotbalový stadion Střelecký ostrov, České Budějovice

