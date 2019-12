Jablonec táhne kvarteto pražských "S"! Zůstanou Radovi opory i na jaro? | iSport.cz

Ztráta pěti bodů na druhou Plzeň, k tomu páteční možnost ve vzájemném zápase přidusit Mladou Boleslav a konkurentům odskočit. To jsou solidní vyhlídky Jablonce do jara. Aby však byla i druhá půlsezona úspěšná, bude třeba udržet kvalitu kádru. Zejména hostující hráče ze Slavie, kteří se během podzimu vyprofilovali v klíčové borce. Podle informací deníku Sport je pravděpodobné, že bude mít trenér Petr Rada kompletní trojici k dispozici i dále. Plus Dominika Plechatého ze Sparty.

David Lischka, Tomáš Holeš, David Hovorka, Eduard Sobol, Bogdan Vatajelu a Michal Trávník. V létě z Jablonce zmizelo šest opor z minulé sezony. Rána jako hrom a o to složitější úkol obhájit čtvrté místo. Než si tým sednul, ostudně vypadl ve druhém předkole Evropské ligy s arménským Pjunikem Jerevan.

Poté však Radův soubor ukázal sílu, což demonstruje současná pátá příčka v tabulce FORTUNA:LIGY a 32 nasbíraných bodů. Stejně má třetí Sparta i čtvrtá Mladá Boleslav. Druhá Plzeň s pětibodovým náskokem už nemůže být v úplném klidu.

Čím to? Pomohli hosté z pražských „S“. Ze Slavie dorazilo na sever Čech trio Jakub Jugas, Jan Sýkora, Jan Matoušek. Ze Sparty Dominik Plechatý. A všichni se stali opravdovými posilami. Dobrá trefa! „Odvedli nám to, co jsme od nich chtěli,“ pochvaluje si kouč Rada.

Sýkora si na levé straně dobře rozumí s bekem Janem Krobem, po předchozím ne zrovna povedeném ročníku se opět zařadil mezi nejzajímavější hráče soutěže. Jedenáct „kanadských“ bodů je parádní počin, stejný počet nasbíral například nejproduktivnější slávista Tomáš Souček.

Podobně je na tom Matoušek. V létě dostával talent „čouda“ od kapitána Tomáše Hübschmana i impulzivního trenéra Rady, ale v ostrých zápasech pak ukázal svůj obrovský potenciál. Matoušek rozhodl zápasy s Bohemians, Opavou i Zlínem a společně s Martinem Doležalem vytvořil jednu z nejlepších útočných dvojic v lize. Rychlonohý expres a důrazný pracant? Ideální kombinace.

Bohužel pro Jablonec i českou reprezentační jednadvacítku Matoušek od října bojuje se zdravotními problémy. Ty trápily i stopera Jugase, jenž se naopak do pořádné fazony rozehrál až nyní. „Jejich marodka byla jediným negativem,“ lituje Rada. „Ale zase jsme měli pro změnu Plechatého ze Sparty, který je stejně kvalitní a nadějný,“ připomíná čtvrtého zapůjčeného.

Dvacetiletý Plechatý se s Jugasem střídal v tom, kdo si stoupne vedle leváka Tomáše Břečky. Obě varianty fungovaly, byť starší Jugas zejména v posledních duelech prokázal větší zkušenost, úspěšnost v osobních soubojích a intuici, když třikrát vykopával míč z brankové čáry.

Klíčová otázka ovšem nyní zní: co bude s tímto kvartetem dál?

„Zatím jsme to neřešili, soustředíme se na závěr ligy. Po Boleslavi bude dostatek času si na to sednout. Pak už to bude záležet na vedení, ale já bych je samozřejmě chtěl mít. Než aby někde seděli, bude lepší, když budou hrát u nás,“ vyjadřuje veřejně svůj zájem kouč.

Podle informací Sportu není příliš pravděpodobné, že by si Slavia – vzhledem k tomu, že ji na jaře čeká už jen domácí soutěž – někoho z trojice stáhla. Bos se Miroslava Peltu tak nečeká složité lobbování. Naopak Lukáš Provod s Jakubem Hromadou si zřejmě budou hledat klub na rozehrání.

Zůstat až do léta by měl i Plechatý, takže Rada může s totožným mužstvem pomýšlet i na boj o druhé místo. To si však nemyslí bývalý internacionál Jan Koller. „Sparta si to s Plzní o stříbro rozdá sama, protože Jablonec, Baník či Boleslav nemají konstantní výkonnost,“ tvrdí. Podceňovat Jablonec se nicméně nevyplatí, což navzdory prognózám už několikrát ukázal.





Šance pro mladé! Hráči na hostování by neměli mít vliv na plánovanou zvýšenou minutáž pro vlastní odchovance. Naposledy si o šanci řekl Dominik Pleštil (20), jenž v Opavě svou premiérovou ligovou brankou rozhodl o výhře Jablonce 2:1. „Na tréninku vypadá dobře, tak jsme se dohodli, že bude dostávat více šancí,“ přiznává trenér Petr Rada. „Je to náš odchovanec, který má velký potenciál. Vždycky ho bohužel přibrzdilo nějaké zranění, ale je to krajní rychlostní hráč s dobrou kopací technikou. Takových bychom si měli cenit.“ Příležitost v zimní přípravě by měli dostat i Tomáš Čvančara (19) s Davidem Bredou (23), kteří na podzim úspěšně hostovali na Vyšehradě, respektive ve Varnsdorfu.

Hosté v Jablonci

Jan Sýkora (26 let)

Kmenový klub: Slavia

Pozice: levý záložník

Zápasy/minuty: 18/1619

Góly + asistence: 5+6

Průměrná známka Sportu: 5,78

Hodnocení Sportu: Jakmile se přesunul na svůj post do zálohy, stal se jedním z nejproduktivnějších hráčů celé soutěže. Střílel i nahrával. Má smůlu, že ve Slavii jsou na jeho místě samí reprezentanti.

Pravděpodobnost servání v Jablonci: 95 %

Jan Matoušek (21 let)

Kmenový klub: Slavia

Pozice: útočník

Zápasy/minuty: 12/900

Góly + asistence: 6+3

Průměrná známka Sportu: 5,67



Hodnocení Sportu: Ukázal, že se umí prosadit i ve větším klubu, než je Příbram. Až ho Slavia napasuje do svého stylu, může být hvězdou. Chce to ale čas, práci a cenné zkušenosti.

Pravděpodobnost servání v Jablonci: 90 %

Dominik Plechatý (20 let)

Kmenový klub: Sparta

Pozice: stoper

Zápasy/minuty: 14/1171

Góly + asistence: 0+1

Průměrná známka Sportu: 5,46



Hodnocení Sportu: Když budou v Jablonci všichni zdraví, zřejmě mu připadne pozice třetího stopera. Ve dvaceti to však v ambiciózním klubu není málo, na podzim zaskakoval spolehlivě.

Pravděpodobnost servání v Jablonci: 85 %

Jakub Jugas (27 let)

Kmenový klub: Slavia

Pozice: stoper

Zápasy/minuty: 9/810

Góly + asistence: 0+0

Průměrná známka Sportu: 5,33



Hodnocení Sportu: Měl zdravotní problémy, do pořádné formy se dostal až nyní na konci podzimu. Kouč Rada má tyhle typy rád, věří mu. Návrat do Slavie? Jen v případě zranění některého stopera.

Pravděpodobnost servání v Jablonci: 80 %

MOMENTY VÍKENDU: Slavia zvýšila náskok, Sparta třetí a Teplice zabraly po šesti zápasech