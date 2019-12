Jánoš poprvé o facce Součkovi: Video vypadá šíleně, chtěl jsem ho odstrčit | iSport.cz

Za facku opavskému Filipu Součkovi tři zápasy stop. Pro ostravského Adama Jánoše podzim předčasně skončil a odložený bude mít i jarní start. Po téměř dvou týdnech defenzivní záložník o své druhé červené kartě v ligové kariéře poprvé promluvil. „V tu chvíli mi to vůbec nedošlo, nemyslel jsem si, že to bude na videu vypadat tak šíleně,“ říká sedmadvacetiletá opora Baníku. Zatímco jeho spoluhráči včera na hřišti sportovního areálu Vista ladili taktické zbraně na Spartu, on kroužil kolem a do hry se vůbec nezapojil. Adam Jánoš totiž v sobotním šlágru proti týmu, kde vyrostl, kvůli trestu nemůže nastoupit.

Jak to koušete?

„Těžce, ale pykám za svou chybu. Hrozně jsem se těšil v Praze na Bohemku a teď na Spartu. Moc mě to mrzí, byl jsem na tyto zápasy hrozně namotivovaný a možná to hrálo roli v tom, co jsem udělal. Proti Opavě šlo o derby, byl jsem hodně vyhecovaný. Já i moje rodina jsme byli překvapeni z toho, co jsem udělal. Nikdo to nečekal, bohužel se stalo. Takový zkrat se však nesmí opakovat.“

Máte pro něj vysvětlení?

„Ani si to pořádně nepamatuju. A když jsem pak zpětně viděl záznam, nejdřív jsem se zhrozil a pak jsem se tomu musel až zasmát. Šílené. Nechtěl jsem mu dát vyloženě facku,