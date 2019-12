SÁZKAŘSKÉ TIPY: Sparta na Baníku remizuje, Slavia může inkasovat | iSport.cz

Je tu poslední kolo FORTUNA:LIGY v kalendářním roce, a s ním i poslední letošní díl Sázkařských tipů. Redaktoři Sportu Martin Vait a Jan Podroužek opět vybrali to nejzajímavější, co by stálo za to umístit na víkendový tiket. Sparta podle nich v Ostravě vybojuje remízu, doma silný Baník neprohraje. U zápasu Slavie je velmi atraktivní kurz na to, že vyhrají, od rozjetých Českých Budějovic ale inkasují branku. Na co dalšího se vyplatí vsadit? Podívejte se na nový díl Sázkařských tipů!