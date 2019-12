Jsme jako ovce, tři góly by nám dali i žáci, durdil se Rezek po výbuchu | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 59. Petrák Hosté: 3. Sadílek, 7. Juroška, 16. Havlík, 56. Zajíc Sestavy Domácí: Kočí – Tregler, Kodr, Nový, Cmiljanović – Polidar, Petrák, Květ (33. Michal Škoda), Jan Rezek (C), Ma. Zeman (33. Voltr) – Slepička (69. Stuparevič). Hosté: Trmal – Reinberk (74. Šimko), S. Hofmann (C), Mich. Kadlec, Juroška – Kalabiška, Havlík, Sadílek, Navrátil – Hellebrand (67. J. Krejčí) – Zajíc (78. P. Dvořák). Náhradníci Domácí: Škoda, Kříž, Soldát, Voltr, Antwi, Stuparevič, Smrkovský Hosté: Daněk, Vecheta, Vasiljev, Šimko, Krejčí, Dvořák, Daníček Karty Domácí: Kodr, Kočí, Jan Rezek Hosté: Reinberk Rozhodčí Ondřej Lerch. Asistenti: Zdeněk Vaňkát, Lucie Ratajová. Čtvrtý rozhodčí: Jan Petřík Stadion Na Litavce, Příbram Návštěva 1268 diváků

Po čtvrthodině bylo de facto hotovo, protože jste prohrávali 0:3, čím si ten hrůzostrašný začátek vysvětlujete?

„Dostáváme góly jak v okresním přeboru. Dnešní zápas byl takovým vyvrcholením druhé poloviny podzimu, kdy nám to prostě nešlo. Kdyby dneska přijeli žáci Starého města, tak nám ty tři góly dají taky. Pro mě je to naprosto nepochopitelné, jakým způsobem jsme schopní inkasovat a sami se na gól hrozně nadřeme. Samozřejmě je to práce celého mužstva, ale je to hrozný. Obrovské zklamání.“

Co se hráči honí hlavou, když prohráváte po čtvrthodině 0:3 na domácím stadionu?

„Mně konkrétně se hlavou honily hrozný věci, ale hlavně jsem nechtěl, abychom to zabalili, protože nás čekal ještě druhý poločas a já doufal, že kdybychom dali jeden nebo dva rychlé góly, tak se s tím dá ještě něco dělat. Bohužel jsem místo toho dostali další branku.“

V lize čekáte na výhru už třináct utkání. Dá se najít nějaký společný jmenovatel, co vám chybělo?

„Chybí nám všechno. Dostáváme góly, nedáváme góly, zdá se mi, že i v těch soubojích nežijeme tím utkáním tak, jak by se mělo, když hrajete o sestup. Měli bychom jít hrát fotbal, ale my si pomalu nejsme skoro ani schopní nahrát. Já chápu, že někteří kluci jsou v téhle situaci poprvé, že nejsou zvyklí být pod takovým tlakem, ale ty horší situace přijdou ještě na konci sezony, kdy možná ani nebudeme hrát baráž a ta situace bude ještě horší. Musíme se zlepšit úplně ve všem.“

Jak vy vnímáte právě tenhle tlak spojený s boji o záchranu?

„Samozřejmě já a Míra Slepička to vnímáme, že je na nás jako nejstarší kluky taky největší tlak, a ještě navíc bychom měli ty mladší táhnout, ale teď je otázka, jestli jsou si sami schopní vůbec uvědomit, o co se hraje. Nebo jestli si z toho, s prominutím, dělají prdel. My si to tady říkáme už dva měsíce, ale bohužel se to nijak neprojevuje. Já to samozřejmě nechci házet jen na mladý kluky, jsme v tom všichni a všichni se musíme zlepšit, ale na tom hřišti musí být i s lavičkou osmnáct vlčáků, a ne osmnáct ovcí. Momentálně jsme na tom tak, že jsme ovce a jdeme si zahrát fotbal, a to je prostě katastrofa.“

Jak snahu o zlepšení herního projevu ovlivní podruhé v řadě krátká zimní přestávka?

„Nevnímám to jako nějakou radikální změnu, v tom problém určitě není. Věřím, že v zimní přestávce si některé věci konečně uvědomíme, a ještě o záchranu v lize zabojujeme. Samozřejmě ještě neskládáme zbraně, ale jestli se budeme chtít prezentovat takhle, bude to marný boj.“

Za celý podzim jste venku neuhráli ani bod. Čím si vysvětlujete tenhle výbuch?

„My si prostě jdeme na hřiště zahrát fotbal, a ne vyhrát. Venku jezdíme dělat sparing partnery a ti soupeři to vědí. Jsme tam za šašky, tak jako jsme byli za šašky dneska. Katastrofa. Nemám pro to jiné pojmenování.“