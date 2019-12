Lischka: Cíle Sparty jsou jinde. Ale už je vidět koncepční práce trenéra | iSport.cz

Vrátil se domů, kde vyrůstal a začínal kopat do míče. Nicméně jako soupeř. Navíc v dresu pražské Sparty, jejíž klubové barvy na Ostravsku působí asi jako rudá na býka. Obránce David Lischka první ostrý test v bouřlivé atmosféře zvládl. Týmový výsledek v posledním podzimním kole FORTUNA:LIGY mu však radost neudělal. „Věděli jsme, že Jablonec vyhrál, ale velká motivace pro nás bylo i stažení Plzně na pět bodů. Chtěli jsme toho využít a Baník porazit, ale bohužel to na víc než na bod nestačilo,“ smutnil stoper Letenských po remíze 0:0.

Sparta měla šest přímých střel na branku, dvě velké šance, Baník vystřelil mezi tři tyče jen jednou. Vyplývá z toho, že bod je pro vás z Ostravy zklamání?

„Jedna věc jsou statistiky a druhá realita na hřišti. Věděli jsme, že jedeme do Ostravy, kde je to pro Spartu vždy nepříjemné. Je tu nepřátelské prostředí, hráči se na utkání vždycky dobře připraví a vyhecují. Čekali jsme válku plnou soubojů. Myslím, že jsme to ustáli a vzadu uskákali. Bohužel to skončilo remízou, i když víc střel a šancí jsme měli my. Na druhou stranu Baník měl zase spoustu rohových kopů. Nicméně souhlasím, že bod je málo. Situace na to, abychom vstřelili gól, jsme měli, ale bohužel jsme je nedokázali proměnit.“

Nezaskočila vás taktika domácích s pětiobráncovým systémem?

„Už v průběhu týdne jsme si ukazovali na videu, že Baník hrál s pěti obránci proti Slavii, kde jim to vyšlo. Mysleli jsme si, že na nás budou chtít hrát na čtyři beky, ale jakmile jsme viděli sestavu, okamžitě jsme se přepnuli na druhý systém.“

Brali jste vzájemný zápas s Baníkem jako boj o třetí místo?

Po podzimí části přezimujete na čtvrté příčce. Co vy na to?

„Určitě nemůžeme být spokojeni. Cíle Sparty jsou úplně někde jinde. Nicméně tabulka je nahoře hodně vyrovnaná, takže uvidíme, jak bude hrát Plzeň, každopádně v zimě na sobě musíme zapracovat a na jaře do toho vlétnout zase naplno.“

Je povzbuzující alespoň fakt, že jste prodloužili sérii bez prohry na devět zápasů?

„Vždycky je to povzbuzující. Určitě je lepší jít do jara s tím, že jsme devět zápasů neprohráli a chtít sérii dál natahovat.“

Je konec podzimu, posunula se Sparta od léta někam?

„Podle mého názoru už jde vidět koncepční práce trenéra. Když se podívám, jak to vypadalo v létě a kde jsme teď, vidím progres v defenzivě i ofenzivě. Čeká nás zimní pauza, budeme spolu zase déle, pod stejným trenérem, mělo by si všechno sednout ještě lépe, abychom se přiblížili ideálu, do kterého máme zatím daleko.“