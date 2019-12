Veterán Zavadil věří v návrat: Znovu budu platný! V Opavě to bylo šílené | iSport.cz

Jestli naskočí do přípravy hned na začátku ledna anebo později, to teď neřeší. Hlavní je, že mu pochroumané koleno neukončí vrcholovou kariéru dříve, než by chtěl. Mysl Pavla Zavadila už je znovu nastavená pozitivně. Byť má za sebou s celou Opavou extrémně psychicky náročný půlrok s mnoha podivnými tahy vedení. „Bylo to šílené,“ přiznává v rozhovoru pro iSport.cz.

Co vaše koleno?

„Je to trošku lepší. Už není nateklé, ale furt mě bolí. Jezdím do Prahy na plazmu k Petaru Novákovi, který mi předtím operoval druhou nohu. Mám v něj maximální důvěru, jsem na něho zvyklý. Rozhodli jsme se to léčit touto metodou. Uvidíme, jestli to bude stačit. Doufám, že nebudu muset na operaci.“

Jaká je prognóza návratu?

„Nevím, jestli stihnu úplný začátek přípravy. Budu přesně poslouchat doktora, který mi musí schválit, kdy můžu začít trénovat. Ve svém věku už nemám kam spěchat. Chci být připravený tak, abych byl nachystaný na ligu.“

Co jste si pomyslel, když se vám to stalo?

„Říkal jsem si, že je konec. Cítil jsem stejnou bolest jako tehdy na druhém koleni. Už jsem to znal. Naštěstí se nepotvrdilo, že je to tak vážné. Takže se mi zlepšila nálada. Není to úplně dobré ani špatné. Teď už jsem nastavený tak, že budu brzy zpátky. A znovu budu platný.“

Udělal jste si to sám?

„Ano. Chtěl jsem sklouznout do střely, levá noha se mi zasekla v trávě. Přisedl jsem si ji, koleno šlo dopředu.“

Jak jste se cítil na hřišti před zraněním?

„Od začátku jsem se cítil velmi dobře. Ale na každého doléhá to, když se nedaří. Měli jsme šňůru, kdy jsme nezískávali body. Strašně jsme se trápili v ofenzivě. Pak se to na nás valilo dozadu a dostávali jsme jednoduché góly.“

Co udělat přes zimu, aby se Opava zachránila?

„Je jasné, že musíme posílit. Kádr je potřeba zkvalitnit. Hlavně by měli přijít hráči, kteří budou hned použitelní do základní sestavy a pomůžou nám. Podzim byl náročný, musíme vypnout. A pak se dobře připravit, zápasů bude málo. Nebude už čas na žádnou chybu.“

S čím přišel nový kouč Jiří Balcárek?

„Je vítězný typ. Chtěl z těch čtyř zápasů vytěžit co nejvíc bodů. To jsme potřebovali nejvíc. Dvakrát se to povedlo. (výhra nad Mladou Boleslaví, remíza na Baníku). Teď se daleko víc soustředíme na standardní situace. On chce, aby každý hráč věděl, co na hřišti dělat a jak si může pomoct. S tím souhlasím. Musí to být jednoduché, aby to každý rychle pochopil.“

Zvenčí působila situace v klubu extrémně chaoticky, až šíleně. Jaké to bylo pro hráče?

„Souhlasím, bylo to šílené. Událo se tady toho strašně moc, proběhly různé změny. Ne všechny ku prospěchu věci. Některým lidem se otevřely oči. Věřím, že už je to za námi. Nasbírali jsme nějaké body a po výměnách se to částečně uklidnilo. Mužstvo je na tom trošku líp. Nemusí řešit věci okolo a může se soustředit na fotbal. Takhle by to mělo být. Musíme se dívat dopředu. Z toho, co se dělo v minulosti, si nic dobrého vzít nemůžeme.“

Mělo to přímý vliv na výkony a výsledky?

„Kabinu to určitě nějak zasáhlo. Každý hráč to vnímá jinak. Určitě nám to neprospělo. Ale je to pryč. Pro určité lidi je to snad poučení, že se ligový fotbal dělá jinak. Mančaft potřebuje klid na práci. Opravdu nás čeká na jaře šichta.“

Opava - Sparta: Zavadil po pěkné narážečce vypálil vedle levé tyče