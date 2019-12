Hejkal: Hráče ani VAR šetřit nebudu. Proč zklamala španělská posila? | iSport.cz

Je vášnivý turista. Když může, vyrazí do přírody. Vyvětrat si hlavu. Ostatně i ve slušivém klobouku se nechal zvěčnit na teplický kalendář. Jenže jakmile trenér Stanislav Hejkal nakráčí do technické zóny podél hřiště, stává se z něj rozdováděný čert. Nekompromisně se vyjadřuje na adresu hráčů i rozhodčích. A měnit se nehodlá. „Podzim mě stál nervy a 40 tisíc na disciplinárce,“ chlubí se hořce.

Stínadla v létě zažila po nevydařeném závěru minulé sezony velké změny. Odešli členové základní sestavy Jakub Hora s Janem Krobem. Z ciziny dorazili zkušení střelci Jakubové Mareš a Řezníček, přišly tři zahraniční posily a šanci začali dostávat i mladí odchovanci. Výsledek? Průběžné jedenácté místo.

Panuje spokojenost?

„Sezonu jsme brali jako přestavbu kádru. Řekli jsme si, že ho okysličíme, zkusíme dát šanci mladým a přivedeme hráče odjinud, kteří jsou nezatížení teplickým prostředím. Když na to kouknu zpětně, celkem se to povedlo, i když to šlo po krůčcích, takovou divnou sinusoidou. Myslím, že můžeme být s tím, co se tady děje, spokojení. Měli jsme problémy, ale snad jsme je už vyřešili.“

Co jste říkal výkonům letních posil?

„V létě k nám přišlo šest hráčů, spokojeni jsme s pěti. Jakubové Mareš i Řezníček dohromady vstřelili devět branek. Spokojenost je i s Petrem Marešem. Co se týká Jevgenije Nazarova a Igora Paradina, tedy dvou zahraničních posil, věřím, že tu ještě neřekli poslední slovo. Chci je více ukazovat. Jen Manel Royo nám nevyšel.“

Čím si to vysvětlujete?

„Ve Španělsku hrál trochu jiný fotbal, než si představujeme. Čekali jsme od něj víc, co se týká konstrukce hry. Rovněž nás zaskočila jeho nedostatečná obranná hlava. Byli jsme se na něj sice několikrát podívat ve Španělsku, ale že to bude takhle velký problém, to jsme nečekali. Myslím si, že Manel trochu podcenil úroveň české ligy. Dohodli jsme se, že v Teplicích končí a hledá si angažmá. Uznávám, že se nám nepovedl. Ale ze šesti hráčů jeden nepovedený, to není špatné číslo, dá se to omluvit.“

Nelitujete na to konto odchodu Jana Kroba?

„Už bych se v tom nechtěl babrat. Vedení se prostě v létě rozhodlo, že odejde. V tuto chvíli si dovolím tvrdit, že máme naprosto zdravou kabinu, čímž nechci říct, že to bylo odchodem Kroba. Ale já toho kroku zpětně nelituji, podle mě jdeme správným směrem. Proti jaru máme výborný útok, ale zase nemáme takovou podporu krajních hráčů, na tom musíme přes zimu pracovat.“

Čímž se dostáváme k Jakubu Horovi, jehož letní odchod neproběhl zcela hladce. Počítáte s tím, že Slavia neuplatní opci a vrátí se do Teplic?

„S Kubou to bylo složitější. Už během jara mi říkal, že má nabídky ze zahraničí a já mu odpověděl, že mu nebudu bránit ve štěstí. Ale uzavřeli jsme dohodu, že když naskočí do letní přípravy, už s ním počítám a nikam ho pouštět nebudu. Do přípravy naskočil, a ozval se Jablonec. Řekl jsem mu, že nechci posilovat regionální konkurenci a že ho pustím pouze do ciziny, nebo když si pro něj přijde Slavia, Sparta a Plzeň. Kuba si chtěl odchod vytrucovat, takže byl zklamaný. Nakonec se ozvala Slavia a odešel. Nevím, proč ho pak nedala na soupisku pro Ligu mistrů, to je otázka na ni. To samé platí o tom, jestli uplatní opci. Takže já v tuhle chvíli nepřemýšlím, jestli tu Kuba Hora bude, nebo ne. Míček je na straně Slavie, my budeme reagovat, až když ho vrátí na naši polovinu.“

Další jméno, které jiskří, je obránce Michal Jeřábek. Odmítl s klubem prodloužit smlouvu. Jak to s ním vypadá?

„Půl roku jsme mu nabízeli prodloužení smlouvy a dohadovali jsme se s ním. Ve finále nám řekl, že neprodlouží, chtěl by zkusit zahraniční. Pro mě jako trenéra je to uzavřená kapitola. Končí. Od ledna začne s B-týmem.“

Budete za něj hledat náhradu?

„Ano, chtěli bychom stopera a krajního hráče, který by mohl hrát zleva i zprava. Díváme se do ciziny i do kádrů českých předních klubů. Těch možností máme několik. A dál budeme dávat šanci mladým hráčům, jako jsou Matěj Radosta a Jan Knapík.

Zrovna tihle dva vám na podzim dělali radost, že?

„I když to na nich nemůžeme stavět, musíme postupně, zabudování se podařilo. Dál je budeme piplat. Kromě nich se podařilo do kádru zařadit odchovance Jakuba Mareše, Petra Kodeše či Patrika Žitného.“

Ožil i Pavel Čmovš, jenž byl v létě z klubu jednou nohou venku. Co za jeho vzestupem stojí?

„Pavel hraje v tříobráncovém systému velmi dobře. Je spolehlivý, dobře čte hru, vyhrává hlavičkové souboje. Za druhou polovinu podzimu ho musím pochválit. Tím, že hrál v Holandsku, kde se tyhle systémy hrají, tak mu to sedí. Vyhrává hlavy s útočníky, jako jsou Krmenčík, Wágner, Poznar či Komličenko. Takových stoperů tu v lize moc není. A ač to bude znít neuvěřitelně, povedl se i Jan Shejbal.“

Vážně?

„Přišel jako bývalý útočník. Hráč na levý kraj. Nakonec jsme z něj udělali stopera. Měl dobrý začátek, pak se dostal do krize a chyboval. Moje kritika byla někdy až příliš velká, ale on se zachoval dobře. V posledních zápasech podal dobré výkony.“

Jak hráči vůbec reagují na vaši bezprostřední kritiku?

„Je to různé. Někdo se nafoukne, někdo se naopak zabejčí a odpoví mi jako Shejbal v Plzni. Hráčům jsem v kabině vždy do očí říkal, co si myslím. Nechci se uchýlit k tomu, abych říkal fráze, že jsme všichni vyhráli, všichni prohráli. Snažím se mluvit konkrétně. Kolikrát je to ostré jako se Shejbalem, ale takhle jsme si to nastavili a budeme se snažit to tak dělat dál.“

Stejně jako jste v průběhu sezony nešetřil rozhodčí a systém VAR?

„To je pořád dokola. VAR přece musí určit, co je, nebo není penalta. Ale lidé, kteří sedí u videa, našli cestičku, jak některé věci neodpískat, což mě mrzí. Se Spartou jsme měli dvě jasné penalty, se Zlínem jednu. A to jsme ještě mohli kopat v Jablonci a doma s Budějovicemi, ale to už jsme raději ani neřešili. Já tomu fakt nerozumím. Jsem přesvědčený, že rozhodčí nám nepřijel ublížit, ale nevím, proč to nepískne.“

Nenapadlo vás, že je vaše kritika s tím spojena?

„To bych se z toho musel zbláznit. Radši to nechci ani dál rozvíjet.“

Navíc jste se stal prvním vyloučeným trenérem v lize. Kolik vás stál podzim nervů?

„Strašně moc. A 40 tisíc na disciplinárce.“

Co na to manželka?

„To si nepřejte vědět. Je to nepublikovatelné.“