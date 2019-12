Guľův první rozhovor v Plzni. Přiznal, že chtěl Čermáka, ocenil i ligu | iSport.cz

Váš první dojem z celého klubu?

„Úžasný, fantastický. Plzeň je klub, který má v mých očích obrovskou sílu a fantastické zázemí. Nejen krásný stadion, ale i úžasné zázemí pro hráče, špičkové tréninkové centrum, takže moje dojmy jsou opravdu ty nejlepší.“

Jak se těšíte na angažmá ve Viktorii Plzeň?

„Těším se moc. Dá se říct, že už se nemůžeme dočkat toho, až vyběhneme na hřiště a budeme s chlapci v tréninkovém procesu. Těším se na tuto obrovskou výzvu, těším se na každodenní kontakt k hráči, protože jsem doteď pracoval u reprezentace, což je trošku jiné. Těším se na návrat do klubového fotbalu, obzvlášť do takového klubu, jako je Viktoria Plzeň.“

Jak jste českou ligu sledoval?

„Je to pro mě další z met. Zažil jsem českou ligu jako hráč, i když ne nijak významný. Ale stále jsem ji sledoval, mám zde přátele, známé, kamarády. Česká liga pro mě má velmi kvalitní kredit, v mých očích má stoupající úroveň – ať už jde o kvalitu stadionů nebo samotné hry. Česká mužstva se dokážou probojovat do evropských pohárů, národní mužstvo hraje pravidelně na mistrovství Evropy. To jsou pro mě obrovsky inspirativní věci, abych toho mohl být součástí. Byla to moje vize, proto jsem na sobě tak tvrdě pracoval, abych mohl jednou trénovat klub, jako je Viktoria Plzeň. Na českou ligu se těším.“

Jaká je vaše trenérská vize? Jaký má váš tým hrát fotbal?

„Já myslím, že náš tým. (s úsměvem) Všichni chceme vyhrávat, to je jednoznačné. Můj rukopis je jasný – chci být aktivní, jak s míčem, tak po jeho ztrátě. Takže ofenzivní fotbal, ale samozřejmě s vyváženou složkou defenzivy. Snažím se se svým realizačním týmem pracovat tak, aby se hráči mohli každý den zlepšovat, to je moje nejbližší vize a motivace. Chci, aby fanoušci, kteří tu zažívali ohromné věci, měli možnost zažít podobnou euforii.“

Znáte se osobně s některými hráči Viktorie?

„S Markem Bakošem jsme spolu hráli v Púchově, s Alešem Hruškou na Žižkově. S Alešem Čermákem jsme komunikovali, když jsem o něj měl zájem jako trenér Žiliny, a samozřejmě se dobře znám s Hercim (Christiánem Hercem, kapitánem slovenské jedenadvacítky – poznámka redakce). Znám i Matúše Kozáčika a mám navnímané i ostatní hráče, zatím jen z diváckého pohledu. Ale určitě je navnímám i z pohledu trenérského.“

Můžete představit svůj realizační tým?

„Jsem rád, že jsem do Plzně mohl přijít i se svými dlouholetými kolegy. Mým prvním asistentem je Marián Zimen, ale velmi podstatnou roli pro mě hraje každý člen realizačního týmu. Ladislav Kubalík má kromě věcí na ploše na starost i analytické věci, video, sledování soupeřů plus skauting hráčů. A přichází i kondiční specialista Martin Kojnok. Marek Bakoš zůstává z předchozího realizačního týmu, bylo to přání klubu i naše, jsem za to velmi rád. Něco jsme spolu prožili a vím, že se jedná o populárního a charakterně silného člověka, což je pro mě velmi podstatné. S Matúšem Kozáčikem jsme počítali jako s brankářem, ale jeho rozhodnutí jít s námi do společného projektu nás potěšilo. Je to také obrovský profesionál, který ve Viktorce něco zažil, má tu úžasné renomé a velmi silný vztah s hráči, navíc i lidsky je na vysoké úrovni.“