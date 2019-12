Guľa spustil škatulata, Žilina oslovila Holoubka. Mluví se i o jiném Čechovi | iSport.cz

Kouč David Holoubek by mohl zamířit do Žiliny • Barbora Reichová (Sport)

Přesun Adriána Guľy od slovenské reprezentační jednadvacítky do Plzně může způsobit trenérské změny týkající se i českých koučů. Guľovu pozici u národního týmu totiž přebírá Jaroslav Kentoš ze Žiliny, která aktuálně hledá nástupce. A tím by se podle informací iSport.cz mohl stát David Holoubek, jenž je momentálně bez angažmá a klubem již byl osloven. V kuloárech však překvapivě padá jméno ještě jednoho českého trenéra.

Druhé místo s desetibodovou ztrátou na Slovan, zajímavý kádr a vyhlášená mládež. Žilina se za poslední roky stala atraktivní adresou, ze které se hráči i trenéři pravidelně přesouvají za lepším. Čerstvě to potkalo trenéra Jaroslava Kentoše, který u slovenské reprezentační jednadvacítky nahrazuje Adriána Guľu, nového kouče Viktorie Plzeň.

MŠK momentálně intenzivně hledá náhradu, aby byl nový realizační tým oznámen ještě před startem zimní přípravy, který je naplánován na 7. ledna.

„Hodně trenérů má své kontrakty platné minimálně do léta, takže to pro nás není jednoduchá situace. Nechtěl bych specifikovat, kterým směrem se ubíráme, děláme však maximum, abychom měli trenérskou otázku vyřešenou co nejdřív,“ uvedl na klubovém webu sportovní manažer Žiliny Karol Belaník.

Podle informací iSport.cz se vedení slovenského celku ubírá i českým směrem, protože již oslovil Davida Holoubka. Devětatřicetiletý kouč si v tamní Fortuna lize udělal dobré jméno v minulé sezoně, kdy s Ružomberokem skončil čtvrtý. Jeho tým navíc bavil ofenzivním fotbalem.

A právě tak se chce dlouhodobě prezentovat i Žilina, kde by navíc Holoubek mohl navázat i na vyhlášenou práci s mládeží a talentovanými odchovanci, z jejichž následných prodejů klub žije. To by Holoubkovi vzhledem ke zkušenosti ve Spartě nemělo dělat problém.

V kuloárech se však v souvislosti se Žilinou skloňuje i jméno Jakuba Dovalila (45), jenž je aktuálně vázán smlouvou u mládežnické reprezentace Lotyšska do 18 a 19 let.

Bývalý kouč české jednadvacítky na klubové úrovni kromě angažmá v Teplicích, kde rok a půl vykonával funkci sportovního ředitele, nikdy nepůsobil.