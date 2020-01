Hušbauer a Škoda neletí se Slavií na soustředění. Řeší odchod do zahraničí | iSport.cz

Milan Škoda naskočil v Lize mistrů jen do zápasů s Dortmundem • ČTK

Lukáš Masopust napřahuje ke střele, která po přezkoumání videem znamenala gól do sítě Českých Budějovic • Pavel Mazáč / Sport

Lukáš Masopust se raduje ze své trefy do sítě Českých Budějovic • Pavel Mazáč / Sport

Fotbalisté Slavie slaví gól Vladimíra Coufala do sítě Českých Budějovic • Pavel Mazáč / Sport

Fotbalisté Slavie se radují z gólu do sítě Jaroslava Drobného • Pavel Mazáč / Sport

Slavia dnes odlétá na kondiční soustředění do Španělska. V její výpravě budou kromě Jakuba Hromady, který zamířil na hostování do Liberce, chybět další dva hráči. Josef Hušbauer a Milan Škoda s týmem zatím neodcestují a budou řešit případné přestupy do zahraničí.