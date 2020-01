Vodháněl chce do Ameriky, první nabídku klub smetl: Snad přijde další | iSport.cz

SESTŘIH: Olomouc - Bohemians 1:1. Le Giangova šílená hrubka rozhodla o dělbě bodů VŠECHNA VIDEA ZDE

„Přípravu jsem začal tady v Bohemce, ale s agentem jsme v nějaké fázi jednání, kdy to probíhá mezi kluby. První nabídku Bohemka odmítla, ale doufám, že přijde další, a jednání budou nějak pokračovat.“

Co vy osobně? Láká vás jít do Ameriky?

„Jednoznačně mám zájem, protože si myslím, že taková nabídka nechodí dvakrát do roka. Doufám, že se to nějak dohodne, protože by to pro mě byla obrovská příležitost.“

Nechodí dvakrát do roka, ale zároveň přišla po prvním opravdu výrazném půlroce v Bohemce...

„Už ten první půlrok v minulé sezoně jsem měl taky dobrou přípravu pod panem Haškem, tam byl hlavní problém v tom, že jsem se v posledním zápase na soustředění zranil. Teď už to šlo, dobře jsem do toho naskočil a měl jsem i nějaké dobré statistiky.“

Češi si v MLS začínají dělat dobré jméno, přímo ve Phily velmi dobře vzpomínají na Bořka Dočkala. Jste v nějakém kontaktu?

„S Bořkem Dočkalem v kontaktu nejsme, ale byli jsme v kontaktu s hodně hráči z klubu přes agenta a sportovního ředitele Philadelphie, který je z Německa. (Klubu šéfuje někdejší dlouholetý šéf akademie Red Bull Salzburg či sportovní ředitel Hoffenheimu Ernst Tanner, pozn. red) Už vím, jak to tam chodí, chtěl jsem se tam letět podívat, to bohužel nevyšlo.“

Americká sezona začíná až na přelomu března a dubna, v Česku v půlce února. Nebyla by to škoda odejít teď?

„Škoda by to určitě nebyla, v Americe bych zase zkusil něco nového, už v lednu je na Floridě přípravný kemp, to by určitě nebylo nic špatného.“

Jak to bere vedení Bohemians? Řekl jste mu, že chcete ven?

„Myslím, že jsem to řekl, že bych to rád zkusil. Jednání probíhají přes mého agenta a ten mi sděluje poslední vývoj. Zatím poslední informace je, že první nabídka je odmítnutá a snad se to bude nějak řešit dál.“

Pohled trenéra Luďka Klusáčka. „Mluvit o odchodu Honzy Vodháněla je předčasné, pořád je to hráč hráč Bohemky a věřím, že tady zůstane. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Myslím, že se na zahraniční angažmá potřebuje připravit, ještě není úplně hotový, jak fotbalově, tak mentálně. Není jednoduché odejít ven a poprat se tam o své místo. Prospělo by mu, aby se na to líp připravil.“

