Šádek: Krmenčík? Spíš přestoupím já. Rýpl si do Vrby i do Rosického | iSport.cz

Jaké těžké bylo rozloučit se s Pavlem Vrbou po tak úspěšném a dlouhém působení?

„Každé loučení je nepříjemné. Šlo to všechno v tak rychlém sledu, že jsme se v podstatě ani rozloučit nestihli. Ale tohle fotbal přináší. Pavel má před sebou novou výzvu v Bulharsku a já bych se raději zaměřil na to, co bude po Pavlu Vrbovi, než co bylo před tím. Rozloučit jsme se stihli bezprostředně po zápase s Teplicemi, pak už jsem ho neviděl, protože jsme každý měli jiné starosti.“

Kam by měl nový trenér Adrián Guľa plzeňský tým nasměrovat?

„V naší nové etapě bychom se chtěli vrátit k tomu, čím jsme se prezentovali a co nás zdobilo v minulosti. Asi si nešlo nevšimnout, že jsme v průběhu podzimu nehráli fotbal, který bychom chtěli. Chceme hrát aktivní a moderní fotbal, ale musím být opatrný, aby se mi to z Bulharska nevrátilo. Chceme hrát fotbal, který bude pro hráče náročný, protože jsme nároční sami na sebe a budeme nároční i na trenéra. Chceme se zkrátka prezentovat maličko jinou formou, než jsme se prezentovali na podzim.“

Cílem pro jaro je druhé místo, nebo máte ještě úvahy o tom, že byste prohnali Slavii?

„Slavii bychom chtěli trošku dohnat. Kdybychom řekli předehnat, bylo by to asi bláznovství, ale určitě chceme nějak snížit výrazný náskok, který Slavia zaslouženě má. Základní cíl pro zbytek sezony je samozřejmě udržení druhého místa a budeme se snažit vyhrát MOL Cup, abychom měli co nejlepší výchozí pozici pro evropská předkola.“

Sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický vyhlásil pro jaro úplně stejné cíle. Co tomu říkáte?

„V každém případě se asi jeden z nás mýlí, oba pravdu mít nebudeme. V žádném případě bych neodepisoval ani Jablonec, protože pan Pelta bude mít stejný ambice jako my, nás, co budou hrát o druhé místo, bude víc. Sparta už avizovala na konci podzimu, že její metou je druhé místo a vítězství v poháru, na konci května si řekneme, zda měl pravdu Tomáš Rosický, nebo my. Každopádně lepší výchozí pozici, co se týče ligy, máme my, uvidíme, jaké budeme mít štěstí v poháru. Naše ambice se tím, že to prohlásila Sparta, nemění, a pevně věříme tomu, že Tomáš je funkcionář-nováček a mít pravdu nebude.“

Davidu Limberskému a Romanovi Hubníkovi končí v létě smlouva. Mají ještě šanci zabojovat o novou, nebo je už jasné, že jim prodloužení nenabídnete?

„Tihle starší kluci vědí, že nějaké diskuse o prodloužení smlouvy nastane během soustředění ve Španělsku. A mají v podstatě celé jaro na to, aby nás přesvědčili, že jsou zdravotně i fotbalově v pořádku, že pro nás pořád můžou být přínosem. Teď je ještě brzy říct, že oba v létě u nás končí, tak to určitě není, zároveň nemůžu říct, že budou pokračovat. David se už teď vidí jako říďa, je nastavený, že by mohl dělat ředitele, ale podle mě je to pořád velice kvalitní fotbalista.“

Bylo těžké odmítnout nabídku Janova na Michaela Krmenčíka? A registrujete i nějaké jiné?

„Nabídka Janova byla zajímavá, zajímavé jsou i jiné, nicméně průběh těch jednání zdaleka nenaplňuje naše očekávání, a kdybych měl být upřímný, tak si myslím, že na devadesát devět procent k transferu Michaela Krmenčíka nedojde. Kluby, které s námi o něm jednají, prostě nejsou schopny vyhovět našim požadavkům, které máme striktně dané a nebudeme měnit bez ohledu na to, z jaké soutěže ten zájem přichází. Teď jsme tak daleko, že to vypadá tak, že tam spíš přestoupím já než on.“

A rýsuje se odchod někoho jiného?

„Přípravu začíná dvacet šest hráčů, což je strašně moc vzhledem k tomu, že hrát jich může jen deset, takže každý z nich si bude muset sáhnout na své dno a zapracovat na tom, aby tady mohl zůstat. Těžké to budou mít určitě všichni.“

Na soupisce chybí Matúš Kozáčik. Znamená to, že už ukončil hráčskou kariéru a je definitivně trenérem brankářů?

„Není v kádru, ale je to tak napůl. Matúš stoprocentně ukončil reprezentační kariéru, nicméně jeho kariéra na klubové úrovni ještě definitivně ukončena nebyla. Pokud tu situaci nebudeme mít vyřešenou, jak si představujeme, a dojde k neočekávaným událostem, může se za nějakých okolností v bráně objevit. Až klubovou kariéru ukončí, určitě se to dozvíte.“

Takže teď prioritně gólmana nesháníte?

„Je to jedna z věcí, kterou se teď zabýváme. V nejbližších dnech se rozhodneme, zda počet našich gólmanů rozšíříme na počet tři z vlastních zdrojů, nebo jinou formou. A jednou z variant je, že Matúš bude udržovaný pro jaro jako třetí brankář.“

Z B-týmu jste vytáhli stopera Šimona Gabriela, který u vás hostoval ze Sparty. Proč právě jeho?

„Šimon je definitivně naším hráčem, přestoupil k nám. Vybrali jsme ho z jednoduchého důvodu – kvůli výkonnosti, kterou prokazoval v mládežnické Lize mistrů i potom v třetiligovém béčku. V posledních měsících byla výborná, fyzické předpoklady pro velký fotbal má také, tak by se jej měl začít učit.“