Teplice zbrojí na ligu! Z belgického Lokerenu loví univerzála Marečka | iSport.cz

Sparťané Lukáš Mareček (vlevo) a Jakub Brabec slaví postup do jarní fáze Evropské ligy po výhře nad Asterasem • Jaroslav Legner (Sport)

Lukáše Marečka vábí zpět do české ligy Teplice

Skláři lanaří na sever Čech zajímavou posilu ze zahraničí. Jak se deníku Sport podařilo zjistit, z belgického Lokerenu by rádi přivedli Lukáše Marečka. „Mohu potvrdit, že o něj máme zájem,“ reagoval na dotaz sportovní ředitel Teplic Štěpán Vachoušek. Severočeši údajně pro zkušeného defenzivního záložníka chystají smlouvu na dva a půl roku.

Stoper a defenzivní záložník. To byla vánoční přání trenéra Stanislava Hejkala před začátkem lednové přípravy. „Vytipoval jsem několik hráčů, ale zúžili jsme to na dva. Jde o stopera a středového hráče, šestku, který působí v zahraničí,“ prohlásil kouč v pondělí.

A přestupový kolotoč se rozjel na plné obrátky. Už se zdálo, že bude mít Hejkal všechny dárky brzy doma, ale hned druhý den se objevily potíže.

Deníkem Sport avizovaný příchod dvaadvacetiletého stopera Mohameda Tijaniho, kterého chtěla Sparta původně koupit z druholigové Jihlavy a obratem jej obléct do žlutomodrých barev, kvůli zdravotní prohlídce na Letné nevyšel.

Zoufat však Hejkal, který během jarní části FORTUNA:LIGY hodlá s týmem bojovat o prostřední skupinu, nemusel dlouho. Vysněná šestka do středu pole je na cestě. Jak se Sportu podařilo zjistit, po dvou letech v belgickém Lokerenu by se do Česka mohl vrátit záložník Lukáš Mareček. Toho teplický trenér velmi dobře zná ze vzájemného působení ze Sparty.

„Situaci kolem Lukáše Marečka sondujeme, nicméně v tuto chvíli má Lukáš nadále platnou smlouvu v Lokerenu. O hráče jeho kalibru bychom ale samozřejmě měli zájem,“ reagoval na dotaz ohledně možného Marečkova příchodu na Stínadla sportovní ředitel „sklářů“ Štěpán Vachoušek.

Devětadvacetiletý univerzál, který kromě Sparty v minulosti oblékal dres také brněnské Zbrojovky, belgického Anderlechtu či nizozemského Heerenveenu, může naskočit kromě klasického defenzivního štítu i na pozici stopera. Na Letné dokonce zvládl odehrát i post pravého obránce.

Poslední dva roky však působil v Lokerenu, kam se přesunul v lednu 2018. V minulé sezoně však s klubem sestoupil do druhé ligy. V aktuálním ročníku nastupoval převážně v základní sestavě a připsal si tři gólové asistence.

Před druhým odchodem do Belgie strávil na Letné téměř čtyři sezony, vyhrál se Spartou mistrovský titul a ještě na podzim 2017 patřil mezi nejvytíženější hráče tehdejšího italského trenéra Andrey Stramaccioniho.