Rada reaguje na Vízka: Už by se někdo zlobil, kdyby nám nechodily výplaty | iSport.cz

V zimě 2020 se jeho duše zatím moc nezahřála. Kouč Petr Rada v Jablonci doteď jen počítal odchody klíčových hráčů. Ale je tu i pár dobrých zpráv: zelenobílý tým ve druhém testovacím zápase vypotil výhru nad Bohemians a trenér se těší z novorozeného vnuka Maxmiliána, jehož otcem je Filip Rada, brankář druholigové Dukly.

„Zatím mě k malému moc nepouští. Prý pořád řvu, tak aby to neposlouchal hned odmala,“ usmál se vyhlášený bouřlivák. Mezi paneláky v Horních Počernicích byla řeč i o vážnějších tématech: došlo na lepení děr v sestavě či jabloneckou platební morálku.

Jak se vám zatím jeví ladění na ligové jaro?

„Znáte to, máme za sebou prvních deset dnů nabírání kondice a posilování. Nejdůležitější je, že se nám zatím nikdo nezranil, i když po Bohemce to trochu vypadá na útočníka Doležala. Máme na kontě jednu výhru a jednu porážku; chyby pramení spíš z toho, že jsme v plné zátěži.“

Teď k zimním změnám: jak moc vám chybí stoper Břečka, jenž před pár dny odešel do Turecka?

„Byl to hráč ze základu, poslední ze staré obrany. Jeho odchod pro nás znamená komplikaci: je to levonohý stoper, který uměl pomoct s rozehrávkou a přejímkou míče. V posledním roce udělal obrovský posun, dokázal nahradit klíčového stopera Davida Lischku. Z hlediska složení obrany je to problém, ale za Tomáše jsem rád: dostal zajímavou nabídku a šel ven.“

Už máte v hlavě plán, jak budete jeho odchod kompenzovat?

„Máme Jugase s Plechatým, u kterých zatím řešíme, kdo bude hrát zleva a kdo zprava. Navíc se uzdravil mladý Štěpánek, který se loni v zimní přípravě zranil a rok chyběl. Herní praxe ještě u něj není optimální, ale doufám, že mu první dva letošní poločasy napomůžou v hlavě, aby se přesvědčil, že je zdravý. Navíc ještě můžeme na stopera stáhnout záložníka Kubistu.“

Kromě Břečky odešel i slávista Sýkora, jemuž skončilo podzimní hostování. Další komplikace?

„Honza tady odehrál slušný půlrok, stihl pět gólů a šest asistencí. Výborně mu fungovala spolupráce na levé straně s Honzou Krobem. Když odcházel, říkal mi, že by v Jablonci rád pokračoval, což by pro nás bylo fajn. Mluví se o tom, že má nabídky z Německa nebo Polska, v tuhle chvíli je to čistě na Slavii.“

Už v létě vám odešlo několik hvězd, další následují. Není pro vás úmorné začínat každého půl roku skoro od nuly?

„Je pravda, že jedenáct odchodů ze základu za rok a půl je snad evropská rarita. Pro trenéra je zajímavé, když mu přijdou noví hráči a může budovat, ale pro tým a sehranost jsou odchody vždycky nepříjemné. Už před sezonou jsme se chtěli udržet v první šestce a třetí místo po podzimu nás těší. Na druhou stranu, kdybychom nevyhráli poslední dva zápasy, mohli jsme být devátí… Tabulka je našlapaná a bodové rozestupy minimální. Navíc týmy kolem nás většinou zbrojí.“

Zato vy zatím oslabujete a třeba váš někdejší spoluhráč Ladislav Vízek ve svém středečním komentáři pro deník Sport viděl jabloneckou budoucnost dost temně.

„Nějaké negace? Já bohužel s Láďou dlouho nemluvil. Víte, jaký je. Rozšafný chlapík, který říká, co lidi chtějí slyšet. Interní věci si musíme vyřešit my.“

Třeba i údajně nevyplacené mzdy?

„Taky jsem se o tom doslechl, ale myslím, že platební morálka je u nás dobrá. Funguje to. Asi nejsme jediní, kde je zpoždění o tři dny nebo týden, ale tři měsíce? To už by se někdo zlobil a ozval se.“