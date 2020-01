Boj o místo a dřina pod Guľou v Plzni. Je to jízda, přiznává navrátilec | iSport.cz

Do tréninku se zapojil i 18letý Šimon Gabriel • Barbora Reichová/Sport

Adrián Guľa hned po svém jmenování prohlásil, že nejraději pracuje s kádrem 20 hráčů plus tři gólmani. Do začátku přípravy vzal o šest fotbalistů do pole víc, aby své nové svěřence důkladně poznal. Do začátku jarní sezony se v plzeňském kádru bude určitě škrtat, všichni musí makat naplno, aby se předvedli novým trenérům.

Na trénincích se jede ve svižném módu. Před týdnem ve středu se hráči sešli k prvnímu společnému tréninku v roce 2020, postupně najeli na dvoufázový režim. Guľa se svými spolupracovníky dbá na velké tempo, zároveň staví tréninkové jednotky pestře tak, aby hráče bavily.

Český vicemistr přivedl zatím dvě posily - do branky z Českých Budějovic Jindřicha Staňka, který zacelil díru po zkušeném Matúši Kozáčikovi (z něj se stal trenér brankářů) a do zálohy Marko Alvira, který odehrál podzim v Příbrami.

Plzeň si hodně slibuje od čtyř hráčů, které si stáhla z hostování - Ubong Ekpai (České Budějovice) je zatím zraněný, trojice Milan Havel (Bohemians), Pavel Bucha (Mladá Boleslav) a Pavel Šulc (Opava) jedou na hřišti bez úlev.

„Motivace je velká, ale tu máme všichni hráči. Na každém tréninku je to jízda, fotbalisté tu jsou skvělí. Jsem rád zpátky a budu se o to rvát,“ prohlásil Havel. Ten už v Plzni odehrál hodně zajímavých zápasů, povedly se mu například duely proti Realu Madrid v Lize mistrů. V momentě, kdy Viktoria na podzim nehrála evropské poháry a na pravém obránci dostával přednost zkušenější Radim Řezník, šel kvůli herní praxi do Bohemians. V lize zvládl jedenáct zápasů a vstřelil tři branky.

„Představoval bych si sám od sebe větší efektivitu, šance na to byly... Ale hostování splnilo účel a myslím si, že to byl správný krok,“ pochvaloval si svou přechodnou adresu 25letý krajní obránce nebo záložník.

Luxusní podzim zvládl v Mladé Boleslavi Pavel Bucha. 21letý talent se rozehrál do famózní formy, v 19 zápasech zapsal šest gólů a čtyři asistence. „Jaro bylo v minulé sezoně takové seznamovací, v lize jsem se teprve oťukával a zvykal si na její kvalitu a rychlost. Podzim už ale vyšel tak, jak jsem chtěl, splnilo to účel. Samozřejmě to ale vždy může být lepší,“ hodnotil své výkony.

V Plzni dají prostor Pavlu Šulcovi. Teprve devatenáctiletý hračička zaujal už v mládežnických týmech, za Viktorii nastupoval v minulé sezoně i v juniorské Youth League. Na podzim hostoval v Opavě, kde nastoupil k 15 ligovým zápasům.

„Z ohledu minutáže to určitě bylo dobré hostování, odehrál jsem toho hodně. Nicméně nepodařilo se mi dát gól a ani přidat asistenci, z tohoto pohledu by to určitě chtělo zlepšit,“ uvědomoval si své nedostatky.

Jmenovaná trojice nyní bojuje o své místo na slunci v našlapaném kádru českého vicemistra, kde jsou stále ty nejvyšší ambice. Viktoria po odchodu úspěšného kouče Pavla Vrby angažovala slovenského odborníka Adriána Guľu.

„Trenér po nás chce, abychom spíše běhali s míčem, i při kondičním tréninku. Neběháme tolik na okruhu. Kvalita tréninků i hráčů je veliká,“ uznal Šulc. „Vše má hlavu a patu, věřím, že je to na dobré cestě,“ přidal Bucha. „Všichni spolupracují a postupně si na to zvykáme, je to skvělé,“ dodal Havel.

V sobotu od jedenácti dopoledne hraje Viktoria první přípravný duel proti Ústí nad Labem, ve čtvrtek čeká tým dvojzápas s Viktorií Žižkov a Sokolovem. Na soustředění ve Španělsku ještě mužstvo odehraje čtyři duely. Jarní část FORTUNA:LIGY startuje v neděli 16. února na hřišti Opavy.

