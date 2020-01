Trávník o přípravě: Míč jsme moc neviděli, máme toho v nohách hodně | iSport.cz

Tomáš Rosický na startu přípravy říkal, že bude více o fyzičce, je tomu tak?

„Každá příprava je náročná, tak to je. Máme toho hodně v nohách, ale v hlavě si to nemůžeme připouštět. Musíme to zvládnout, není se na co vymlouvat. Oproti letní přípravě to určitě náročnější je. Navíc je tato i delší. Balon jsme ještě moc neviděli. Běháme spíše bez něj a příští týden to bude ještě také tak. Až ve Španělsku na soustředění bychom si měli míč užít více.“

Jak složité bylo po velké fyzické zátěži odehrát první přípravné utkání?

„Náročné to bylo dost, i když jsme hráli každý jen poločas. Chtěli jsme zvítězit, což se povedlo. Je důležité, abychom si v hlavách nastavili vítěznou mentalitu a mohli se od toho v jarní části sezony odrazit.“

Vy sám jste se v zápase dostal do velké šance, ale střela skončila nakonec mimo…

„Navedl jsem si míč, ale nejprve jsem nevěděl, jestli jít napravo, nebo nalevo, čekal jsem, co udělá obránce. Když se trochu hnul doleva, tak jsem šel na druhou stranu, ale levačkou jsem to bohužel, s těma mýma dřevěnýma nohama, netrefil.“

V týdnu jste absolvovali měřené úsekové běhy. Na konci bylo vidět, že už toho máte opravdu dost. Dokládá to náročnost přípravy?

„Naše skupina to běžela nejrychleji a musím říct, že jsem dlouho takto těžký trénink nezažil. Měl jsem toho plné zuby, ale naštěstí je to za námi. Doufám, že už to nebudeme absolvovat.“ (smích)

Do přípravy s vámi nastoupil šestnáctiletý Adam Karabec, který odehrál s Českými Budějovicemi první poločas, co na něj říkáte?

„Popravdě jsem ho v zápase moc neviděl, protože jsme se během prvního poločasu museli rozcvičovat a připravovat na ten druhý, ale i podle tréninků musím říct, že je to hodně perspektivní hráč a může toho hodně dokázat.“