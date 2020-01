Co ukázala Plzeň? Bucha v laufu, konkurence i návrat klíčového hráče | iSport.cz

Po prvním přípravném utkání, v němž si Plzeň v sobotu poradila s druholigovým Ústím nad Labem (4:1), čekala ve čtvrtek svěřence trenéra Adriána Guľy hned dvojitá konfrontace. Proti Žižkovu (0:0) a Sokolovu (6:0) nastoupily dvě rozdílné jedenáctky, které novému kouči Viktorie mnohé ukázaly. „Z obou utkání jsem dostal mnoho informací,“ přiznal slovenský expert. Co zaujalo redaktory iSport.cz?

Z nových tváří v týmu má Pavel Bucha jednoznačně nejblíž do základní jedenáctky. Do Plzně si přinesl výtečnou podzimní formu z Mladé Boleslavi. „Byl jedním z nejlepších hráčů. Má úžasné věci. Jeho variabilita je nesmírně cenná, jsem s ním maximálně spokojený,“ rozplýval se Adrián Guľa.

Proti Žižkovu (0:0) a Sokolovu (6:0) nasadil trenér Adrián Guľa dvě rozdílné jedenáctky, a to byli ještě Marko Alvir a Dominik Janošek na marodce. Konkurence stoupla, na všech je znát, že boj o místo berou vážně. „Do Španělska odletíme s třiadvaceti hráči a třemi gólmany,“ upřesnil slovenský trenér.

Chorý na marodce

Největší kaňkou na obou herních testech byla ztráta Tomáše Chorého, který v utkání se Žižkovem utrpěl zlomeninu nosu. „Tom byl dokonce tak tvrdý, že chtěl přijít na druhý poločas utkání se Sokolovem. To bylo z jeho strany neuvěřitelné. Věřím, že do Španělska s námi odletí a nastoupí i do zápasů,“ uvedl Adrián Guľa.